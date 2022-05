El pasado 21 de abril nació Kai, el primogénito de Greeicy Rendón y Mike Bahía. Desde que se conoció que serían papás, los cantantes se han mostrado muy felices con esta nueva etapa de su vida y de su relación.

De hecho, compartieron la noticia con sus seguidores a través del videoclip de la canción 'Att: Amor' y, a partir de ese momento, revelaron varios instantes importantes del embarazo de Greeicy.

Sin embargo, tras varias semanas sin aparecer en redes sociales, la intérprete de 'Más fuerte' publicó unas historias de Instagram en las que aseguraba que la maternidad es un callejón sin salida. Comentario por el que fue criticada por algunos internautas.

Este fin de semana, Greeicy compartió con sus más de 20 millones se seguidores un video en el que se le ve cargando a Kai, mientras lo 'regaña' porque solo le gusta que lo carguen.

Facebook Twitter Linkedin

Primeras imágenes de Greeicy junto a Kai. Foto: Instagram: @greeicy

(Lea también: Greeicy Rendón le responde a quienes la critican como mamá).

"Aquí aprendiendo a malcriar bebés. ¿Lo único que querés es estar cargado? Y mi tiempo qué, mi vida qué", pronunció la cantante en tono de burla.

Por su puesto, se trataba de una forma cariñosa y un poco irónica de hablarle a su hijo, pero no todos lo entendieron así, por lo que Greeicy aclaró que ella ama a su bebé y que solo se trató de un contenido de humor.

"Para los que no entienden mi humor, no empiencen a decir que yo no quiero (a Kai), yo amo a mi bebé, sino que él sabe: 'Yo tengo una mamá brusquita porque ella habla así brusquito, porque ella me habla así como si yo entendiera todas esas bobadas que ella me dice'", explicó la artista caleña.

(De interés: Mensaje de Carmen Villalobos a Sebastián Caicedo agudiza rumores de ruptura).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).

Por su parte, Mike Bahía también le salió al paso a las críticas y destacó lo mucho que admira y respeta a Greeicy. De hecho, compartió algunas imágenes inéditas de cómo ella ha vivido la maternidad.

"Te admiro cada noche un poco más! Pero sobre todo le doy gracias a la vida por despertar tan bien acampando cada mañana! Nuestro bebé tiene la mamá que muchos quisieran tener! Te amo compañera! Esta linda aventura apenas empieza!", destacó el cantante de 'Buscándote'.



(Siga leyendo: ¿Luisa Fernanda W confirmó su embarazo? Le contamos).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre las imágenes aquí).

Más noticias

Daniela Ospina y James Rodríguez celebraron juntos el cumpleaños de Salomé



Mujer dice quedar embarazada tras un encuentro OVNI, afirma el Pentágono



Los embarazos más numerosos del mundo: han llegado hasta 9 bebés



Tendencias EL TIEMPO