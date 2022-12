Mike Bahía y Greeicy Rendón son una de las parejas más queridas en Colombia. A principios de este año se convirtieron en padres por primera vez de su hijo Kai, hecho que ha causado mucha felicidad a los artistas.

Por estos días, los cantantes se encuentran en su gira 'Amantes Tour: Kai'. Recientemente se presentaron en Santiago de Chile, donde Mike Bahía aprovechó el momento para dedicarle unas bonitas palabras a su prometida.



(Siga leyendo: Anuel AA tuvo que aplazar su concierto en Quito tras accidente en su avión).



Cuando el caleño iba a iniciar a cantar ‘Buscándote’, una de las canciones con las que saltó a la fama, hizo una pausa para hablar de la madre de su hijo.



“Cuando uno va a hablar de la vida de uno, tiene que hablar de las bendiciones que la vida le ha dado a uno y sería imposible hablarles de mí, contarles mi historia, sin hablar de ella. Cuando me tatué su cara aquí en esta pierna, más de uno me decía: ‘Estás loco’, ¿loco de qué?, loco de amor estoy. ¿Entonces, uno tiene un hijo con una persona no es para toda la vida y un tatuaje sí lo es? No sé“, comentó.

Asimismo, contó que cuando quería conquistar a Greeicy encontró las palabras perfectas para describir sus sentimientos.



“Pero sería imposible hablarles de mí sin contarles de nuestra historia, sin contarles el día que encontré las palabras, las palabras justas. Si hay algún enamorado por aquí, tome nota, así sea calladito y dígale: ‘Tengo que decirte, que antes que llegaras, ya todo estaba preparado para enamorarte’”, y de esta manera inició la canción.



(Le puede interesar: Megan Fox revela su secreto para aumentar la energía sexual).



Las palabras de Mike no solo causaron ternura a los asistentes del concierto en Chile si no también en Instagram, pues el video fue reposteado por la cuenta 'Rastreando Famosos'.



“Son muy pocas las personas que hablan tan lindo de la otra persona. Amo este detalle, quiero un amor así”, “Morí de amor por ese hombre. Ellos son un complemento”, “Ay no yo no creo en el amor pero por un segundo dudo de que si”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Más noticias

Un guarda de seguridad de TM defendió a una mujer embarazada de un ladrón

Jorge Barón reveló detalles de su estado de salud, tras rumores

Shaira revela qué le dieron de premio al ganar el ‘Factor XS’

El príncipe Harry teme que a su esposa le suceda lo mismo que a ‘Lady Di’

TENDENCIAS EL TIEMPO