Una de las parejas más estables y admiradas por los colombianos es la de los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía. En sus 10 años de relación los famosos han fortalecido su unión y constantemente no solo muestran el amor, sino la gran admiración que sienten por el otro. Sin embargo, parece que por momentos no todo es de color rosa, así lo dio a conocer Mike en su actual gira ‘Amantes Tour’.

El 15 de diciembre, Greeicy y Mike se presentaron en Guatemala. Durante el show, el caleño se sinceró con sus fans y contó que durante la relación él ha llegado a sufrir de algunas inseguridades, las cuales le han generado celos hacia su pareja.



“Yo no soy celoso y creo que es de las cosas chéveres de mí. Yo soy de los que piensa que el amor es lo mejor para el otro, así no sea lo mejor para nosotros y por eso hemos podidos permanecer meses separados, construyendo carreras separadas, para que hoy puedan juntarse y no separarse nunca”, empezó contando.



Asimismo, reveló que hay una canción que desató sus celos y que no se siente muy orgulloso de ese momento.



“Iba con mi manager en el carro escuchando una canción y yo dije: ‘¿Qué es esta canción?’ y él no me había dicho nada, era en inglés, cuando entra cantando la voz de Greeicy y yo digo: ‘¿No puede ser y esto que es?’ y me dice ‘Esa es la nueva canción de Greeicy’ y sentí una cosa en mi alma que me obligó a decirle a mi mánager: ‘Negro esa canción toca hacerle algo, darle una vuelta’ y me responde: ‘está loco está canción es del man y él la invitó a ella’”, narró el caleño.



Después, el intérprete de ‘Buscándote’ comentó que quería sacarse esa espinita cantando la canción ‘I love You’ de Maejor y Greeicy esa noche en el escenario.

La llegada de su primer hijo

Greeicy y Mike se convirtieron en padres por primera vez en abril de este año. Decidieron ponerle a su pequeño Kai, un nombre de origen hawaiano que significa mar u océano. Los famosos en diferentes ocasiones han expresado que quieren respetar la privacidad de su hijo y por esa razón no muestran su rostro en redes sociales.



Sin embargo, el pequeño se ha robado el corazón de sus fans, pues los cantantes constantemente suben videos tiernos con su bebé. Kai está acompañando a sus padres en esta gira por Latinoamérica y la próxima presentación que tendrán será el 16 de diciembre en El Salvador.

