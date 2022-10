Mike Bahía y Greeicy Rendón son una de las parejas más conocidas de la farándula nacional. Ambos se conocieron cuando sus carreras musicales apenas estaban floreciendo, por lo que llevan una relación amorosa que ya va para diez años de unión.



(Siga leyendo: La mujer de 70 años que se metió a Onlyfans y en primer mes ganó $ 138 millones).

La lupa de sus seguidores y fanáticos se ha posado sobre ellos con más fuerza desde que nació su primer hijo, Kai, el pasado mes de abril del presente año. Si bien son de los famosos que más utilizan sus redes sociales para mostrar algunos aspectos de su vida personal, lo cierto es que evitan a toda costa mostrar el rostro de su bebé.

Sin embargo, quien últimamente se ha robado todas las miradas por mostrar abiertamente su apariencia ha sido el intérprete de ‘Buscándote’, pues en un reciente video publicado en las historias de Instagram de Rendón se pudo evidenciar el cambio drástico de 'look' al que se ha sometido el caleño.



En las imágenes se le ve al compositor muy concentrado cocinando en la comodidad de su casa, no obstante, lo que llamó la atención fue que estaba totalmente rapado en la cabeza y, además, que estaba completamente afeitado, por lo que lucía como una persona muy diferente.



(También: Jefe sorprendió a empleadas con cámaras ocultas para saber si perdían el tiempo).



La reacciones de algunos internautas no se hicieron esperar y dejaron su opinión en la caja de comentarios del video, que fue reposteado por la cuenta de ‘Rechismes’ en Instagram.



"para las mujeres el maquillaje y para algunos hombres la barba definitivamente", "si a Greeicy le gusta, qué importa lo que nosotros opinemos", “Y luego que dicen que solo arregla el maquillaje”, “Benditos sean los hombres con barba” y “Ahora parece a piolín”, fueron algunos de las reacciones de usuarios digitales.



(Lea: Natti Natasha y su nuevo baile en tendencia con 'Lokita'),.

Más noticias

Alexa dejó en evidencia a un infiel: así lo descubrió su novia

Video: intentó una 'acrobacia' en el gimnasio y terminó con la cara rota

Gabriel Coronel: prometido de Daniela Ospina se accidentó en concurso de baile

Tendencias EL TIEMPO