El cantante colombiano Sebastián Yatra se encuentra en la cúspide de su carrera musical. El comienzo de su gira Dharma Tour 2022 y su más reciente colaboración con el artista venezolano Lasso han hecho que sus seguidores no hayan parado de enamorarse cada día más. Esta vez fue la modelo Mika Ishii quien aparentemente flechó el corazón del intérprete de ‘Tacones rojos’.



En una entrevista con el periodista de espectáculos Ulises Jaitt la hija del intendente de José C. Paz reveló detalles íntimos del encuentro que sostuvo con el aclamado compositor paisa en un boliche de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace tan solo dos semanas.

Sobre el acercamiento con Yatra, la modelo argentina dejó en claro que a pesar de que fueron muchas las mujeres que tenían ganas de conocer al artista, fue ella quien finalmente logró captar su atención. “Se le acercaron un montón, pero me eligió a mí. A mí me cayó bárbaro para charlar. Me gustó", contó para ‘Radio Digital XLFM’.



No obstante, lo que parecía ser una conversación cándida habría terminado expandiendo su llama hasta convertirse en un encuentro sexual, que semanas después de lo ocurrido empieza a dar de qué hablar en el mundo del entretenimiento.



Aunque la hija del político argentino no quiso ahondar en detalles sobre los momentos privados que vivió con el intérprete de ‘No hay nadie más’, sí puntualizó en algunos de sus dotes. “Besa muy bien”, fue lo que dijo ante los micrófonos.



Lo que verdaderamente sorprendió a los seguidores del ex de Tini Stoessel fue la confesión que vino después. “Fue un león (en la intimidad)”, precisó la joven de 25 años, que tras su encuentro con Yatra no ha dejado de multiplicar sus seguidores en redes sociales y hasta ha recibido mensajes de futbolistas de la Selección argentina, de los cuales no se atrevió a dar nombres.

El cantante colombiano habría tenido un noviazgo con la artista argentina Tini Stoessel en 2019,. Foto: Instagram: sebastianyatra - Instagram: tini

Ante la pregunta de qué opinaba su padre, el intendente Mario Ishii, acerca de su fugaz romance con el cantante colombiano de pop y reguetón, Mika expresó entre risas el desconocimiento de su progenitor acerca del tema. “Mi papá no tiene idea quién es Yatra; le expliqué quién era...", recalcó.

¿Quién es Mika Ishii?



En los últimos días Mika ha protagonizado más titulares de artículos de entretenimiento que a lo largo de toda su vida. A pesar de ser hija del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, su lanzamiento al ojo público recién se dio cuando se atrevió a revelar los detalles del acalorado encuentro que sostuvo con uno de los artistas más queridos y aclamados de Latinoamérica, Sebastián Yatra.

Sin embargo, además de ser conocida por su carrera como modelo profesional, también se ha destacado por dejar a la vista dos de sus grandes pasiones: la moda y los viajes, que constantemente presume en su cuenta de Instagram, en la que ya casi alcanza los 100 mil seguidores.



Modelo, empresaria, estudiante de nutrición e hija de un político argentino, Micaela se ha estado robando todas las miradas de quienes han seguido su tierno, acalorado y polémico encuentro con el intérprete de ‘Traicionera’.

