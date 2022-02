De seguro todos reconocemos a Miguel Varoni por su icónico papel en la telenovela ‘Pedro el Escamoso’.



Hace unos días, el actor volvió a ser tendencia en redes sociales, pues se sometió a una cirugía estética de rejuvenecimiento facial y corporal, con el fin de eliminar la flacidez de su piel causada por su pérdida de peso.

Ocho días después del procedimiento, el actor publicó un video en su cuenta de Instagram mostrándole los resultados a sus 1.9 millones de seguidores, publicación en la que recibió halagos y mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos.



En el video, Varoni muestra unas tomas de su cuerpo antes de la cirugía. Inmediatamente, aparecen unas segundas tomas de su cuerpo en el postoperatorio, evidenciando el gran cambio y cómo se eliminó la flacidez.



"No tengan miedo, que se aventuren. Que se diviertan haciéndolo como yo me estoy divirtiendo. Que sean un poco locos, pero eso sí, con responsabilidad", dijo el actor tras la experiencia de su cirugía.

En días pasados, Varoni ya había publicado videos sobre su cirugía para mostrarle a sus seguidores el autor de lo que él llamó como “magia”. Su cirujano Alan González dio testimonio del procedimiento del actor hablando desde su conocimiento como médico.



“La flacidez de la piel es de lo que más vemos en la consulta, una preocupación por parte de nuestros pacientes (...) Cuando hay una pérdida importante de peso se afectan todas estas zonas corporales que, después de determinado tiempo, requieren un manejo quirúrgico o no quirúrgico”, afirmó González.



Después de haber mostrado los cambios en su cuerpo, Paola Turbay, Valentina Acosta, Ana Karina Soto y demás celebridades dejaron sus elogios y mensajes de apoyo en la publicación del actor.



A esto también se suman los tantos comentarios positivos que le hicieron sus fanáticos, por lo que Varoni hoy es tendencia en redes sociales.



