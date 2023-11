Miguel Varoni habló de cómo prevenir la enfermedad que padece: ‘Estoy en alto riesgo’

Miguel Varoni, conocido por su destacada carrera en el mundo del entretenimiento, tanto en Colombia como en el extranjero, ha decidido alzar la voz sobre un tema personal de gran importancia.



El protagonista de exitosas telenovelas como 'Las Juanas' y 'Pedro el Escamoso' ha compartido públicamente su "alto riesgo" de padecer una enfermedad y ha instado a la sociedad a someterse a exámenes médicos preventivos para evitar complicaciones en la salud.

Lea también: Así se ve la primera novia de ‘Pedro el escamoso’: han pasado 22 años).

Hijo de la actriz colombiana Teresa Gutiérrez y del compositor argentino Américo Belloto Varoni, Miguel Varoni encontró su pasión en las artes desde una temprana edad.



Su debut como actor a los 12 años en la obra 'Las Señoritas Gutiérrez' marcó el inicio de una exitosa carrera en teatro y televisión.



Ha participado en numerosas producciones tanto en Colombia como en los Estados Unidos, ganándose un lugar especial en el corazón de los amantes de las telenovelas.

(Siga leyendo: Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni se reencontraron).

Un llamado a la prevención: el alto riesgo de Miguel Varoni



A pesar de su carácter reservado en lo que respecta a su vida personal, Miguel Varoni decidió utilizar su plataforma en redes sociales para compartir un importante mensaje sobre su salud.



En un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor reveló que su historial de tabaquismo lo coloca en una categoría de alto riesgo para el cáncer de pulmón. Como respuesta a esta preocupación, se sometió a una prueba de detección para descartar cualquier afección.

En sus propias palabras, Varoni explicó: "Aunque dejé de fumar hace once años, quería conocer mi riesgo de padecer la enfermedad y adelantarme a cualquier cosa que pudiera ir mal. Con Catherine a mi lado, estoy compartiendo mi experiencia de detección para el cáncer de pulmón para inspirar a otros”.

(De interés: Extremadamente ‘flaco’: Miguel Varoni preocupó a sus seguidores por su aspecto físico).

Miguel Varoni, quien fumó desde los 14 años y dejó el hábito hace once años, enfatiza la importancia de la prevención y la detección temprana de enfermedades.



A través de su participación en la campaña de prevención 'Protege tus pulmones', el actor hace un llamado a tomar medidas proactivas en la gestión de la salud.



“Uno tiene que tomar la ventaja; tomar la delantera; no esperar a ver si algo pasa o si me detectan algo. Yo creo que hay que hacer las cosas”, expresó Varoni en un video compartido junto a su esposa, la actriz colombiana Catherine Siachoque.

El mensaje de Miguel Varoni es un recordatorio de la importancia de la prevención y la detección temprana de enfermedades. Su valiente revelación servirá como inspiración para muchos y subraya la necesidad de cuidar la salud y buscar el apoyo necesario en momentos críticos.

Hablamos con expertos acerca de la cirugía de miguel varoni | Bravíssimo



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

El espectacular disfraz de Carolina Cruz que llamó la atención 'Día a Día': ¿qué era?

Presentadoras de 'Noticias Caracol' reaccionan ante 'fantasmas' en pleno en vivo

La aclaración del guardaespaldas de Leo Messi por un problema con las redes sociales