Hace unos días, el actor Miguel Varoni, reconocido por su protagónico en la telenovela 'Pedro, el escamoso', se sometió a una cirugía estética de rejuvenecimiento facial y corporal, con el fin de eliminar la flacidez de su piel causada por su pérdida de peso.

Todo el proceso de este cambio estético ha sido compartido por Varoni en sus redes sociales. Incluso, publicó un en vivo de Instagram, en conjunto con el cirujano que se encargó de la operación, Alan González, para narrar cada uno de los detalles de la cirugía.



En el video, se explicó qué hizo exactamente González con el físico del actor, pero también se narró cómo fue su proceso de recuperación postoperatoria.

“Me moví y sentí como una pequeña cosita ahí, como un pequeño ‘trick’ en la herida, pero yo no le puse atención y seguí”, expresó Varoni, quien había intentado ir al baño sin ayuda de la enfermera y, en un mal movimiento, generó complicaciones en su salud.



Aún no sabía qué había sucedido: “Empecé a sentir como que sudaba y llamé a la enfermera para que me quitaran la faja. Se me empezó a caer el mundo y me caí boca abajo sobre el dren que tenía aquí (en el estómago) y sentí dolor. Me volteé y dije que me dejaran”.



Al final, el cirujano tuvo que viajar a Bogotá, ya que se encontraba en Barranquilla, para atenderlo y descubrió que se había formado un hematoma a raíz del movimiento, por lo que tuvieron que drenarlo y la cuestión no pasó a mayores.

La reflexión final de ambos durante el 'live' fue que las cirugías estéticas conllevan responsabilidad y era necesario cuidarse apropiadamente. Varoni se encuentra bien físicamente y ha culminado su recuperación con mucho compromiso.

