El célebre actor y realizador de cine Miguel Varoni, reconocido por su papeles en ‘Pedro, el escamoso’ y ‘El señor de los cielos', se sometió a una cirugía estética para recuperar su aspecto de juventud y mejorar la expresión de su mirada.



El actor de 57 años hizo una broma acerca del aspecto con el que deseaba quedar luego de su procedimiento estético en Colombia: “Doctor, es que he cambiado de opinión, quiero que usted haga que yo quede así”, afirmó señalando una foto del cantante Maluma.

A este comentario su esposa, la reconocida actriz Catherine Siachoque, respondió: “Yo quiero que quede como es Miguel. El Miguel que todos conocemos. Igual a mí me va a gustar así sea gordo o flaco. Yo lo he visto en diferentes escenarios de su vida, en diferentes formas y pues él es mi amor, la parte física no me importa mucho”.

(¿No lee desde la app? Vea la imagen aquí.)





(Lea además: Spotify, un "mal necesario" para muchos artistas)

¿Qué procedimiento se practicó Miguel Varoni?

El cirujano, Alán Gonzalez, explicó para el programa En casa con Telemundo el procedimiento estético que le realizó al actor: “Le hice unos ajustes en la cara para poder recuperar su aspecto de juventud y de esa manera que él pudiera mejorar la proyección del pómulo, del reborde mandibular, la flacidez del cuello, que en realidad se le notaba bastante deteriorado, y a partir de eso que mejorara un poco más la expresión de la mirada y sus características generales”

(¿No lee desde la app? Vea la imagen aquí.)

Varoni había sufrido de constantes críticas debido a su aspecto físico, pues algunos de sus seguidores afirmaban que se veía muy delgado y que, seguramente, podría estar padeciendo alguna enfermedad. Sin embargo, esto fue desmentido por su esposa, quien afirmó que esto se debía al Covid-19.

(Lea además: El personaje de Catherine Siachoque en la nueva temporada de 'Oscuro deseo')

“Yo creo que nunca vi a alguien adelgazarse tan rápido, se puso así seco, seco, seco", afirmó la actriz. FACEBOOK

TWITTER



Hasta el momento no se han mostrado los resultados del procedimiento, pero el actor se mostró optimista ante el hecho, “arranca esta aventura de transformación y es gracias a Alan González ‘El mago’... les voy contando”, dijo Varoni.

Más noticias

Los lujosos carros de Karol G, Maluma, Bad Bunny y otros artistas urbanos

Miguel Varoni y su sorprendente cambio: irreconocible en programa de TV

Catherine Siachoque explica razón de la pérdida de peso de Miguel Varoni

Rusia reivindica el apoyo de China en su pulso con Occidente