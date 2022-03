Miguel Polo Polo, candidato a la Cámara de Representantes, publicó un video en el que responde algunos de los comentarios que ha hecho sobre él Juanpis González, personaje de Alejandro Riño.

El joven se refirió específicamente a una entrevista con Omar Murillo, publicada hace dos semanas, en la que 'Juanpis' insinúa que Polo Polo ha robado y lo define como "un negrito, muy chévere... pobre, negro y gay".

Al respecto, Polo Polo aseguró que demandará a Alejandro Riaño por injuria y calumnia, a menos que presente pruebas de sus acusaciones.



"Señor, Riaño. No sé si lo sabía, pero el artículo 220 dice que el que haga a otra persona afirmaciones deshonrosas incurrirá en penas de entre 16 a 54 meses de prisión y en multas de entre 13 a 1.500 salarios mínimos. Yo lo reto a que me muestre una solo prueba de dineros privados o públicos de los que yo me haya apropiado ilegalmente y si no la tiene, lo demandaré", afirmó.

Miguel Polo Polo fue denominado por los internautas como el 'influencer' uribista, mientas que Juanpis es un reconocido personaje de comedia. Foto: Instagram: @miguelpolopolo - EL TIEMPO

Además, el aspirante al Congreso devolvió los señalamientos al comediante, declarando que el ladrón es Riaño, según él, por beneficiarse de los incentivos que entrega el Gobierno Nacional para evitar pagar impuestos.



"El que más se acerca a ser un ladrón es usted, que aprovechándose del programa de incentivos ‘Economía Naranja’ del gobierno del presidente Iván Duque, ese gobierno que usted tanto denigra, dejó de pagar en impuestos 4.000 millones de pesos y hoy anda produciendo para Netflix y otras plataformas", expresó.



Finalmente, Polo Polo le sugirió al comediante asistir a un psicólogo y salir del closet, pues considera que Riaño está interesado en él.



"Al parecer, el que tiene ganas de mí es usted, que no deja de pensarme y de mencionarme... Deje su hetero confusión y salga del closet, que ese es un lugar muy frío y solitario. Anímese", concluyó.



Respondiendo a las calumnias de Alejandro Riaño pic.twitter.com/m47LzmbvEr — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) March 2, 2022

De momento, Alejandro Riaño no se ha mencionado frente al tema, pero publicó lo que parece una indirecta para el 'influencer' uribista en su cuenta de Twitter.



"¡Que demanden a Juanpis por hp! Y con toda la razón. No estoy de acuerdo con quienes piensan como Juanpis. Que pague el riquito ese", escribió.



En otro trino manifestó que está tan feliz con su vida y sus proyectos que no va "a caer en estupideces para hacerlos visibles y que ganen votos".

¡Que demanden a JUANPIS por hp! Y con toda la razón. No estoy de acuerdo con quienes piensan como Juanpis. Que pague el riquito ese. Les toca hacer algo para ganar votos. Hasta el # en el tarjetón le tocó poner. — Alejandro Riaño (@AlejandroRia) March 2, 2022

