Miguel Melfi reflexiona sobre relación con Nataly Umaña: 'Solo queríamos pasar el rato'

‘La casa de los famosos’ es un reality show de RCN Televisión que en las últimas semanas ha ganado gran protagonismo en las redes sociales, debido a las diferentes situaciones que se presentan en la convivencia diaria de los concursantes.

Una de estas situaciones que ha causado gran polémica es la relación sentimental que se ha entablado entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, pues han sido bastante cariñosos y han protagonizado varios momentos de pasión.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que tras la relación que Nataly Umaña decidió sostener, su matrimonio de varios años con el actor Alejandro Estrada llegó a su fin.

Así mismo, la madre de Miguel Melfi ingresó a ‘La casa de los famosos’ y dejó un mensaje para su hijo, pidiéndole enfocarse en el juego y disfrutar de las amistades, además le indicó que debía terminar su relación, puesto que no la aceptaba.

“Yo busco y trato de entender, pero no puedo aceptar lo que está pasando, tú tienes que ver entre lo real y lo que no”, fueron las palabras de la madre del panameño.

Luego de la visita, Miguel Melfi se dejó ver bastante afectado y por varias horas analizó la situación, le pidió consejos a algunas de sus compañeras y se desahogó antes de darle fin al romance con Nataly Umaña.

En diálogo con Karen Sevillano, Miguel Melfi le dijo a la creadora de contenido vallecaucana que: “Lo que pasó, pasó, pero igual, lo que ha pasado con Nataly, eso sigue siendo algo que no es correcto y más cuando todo el mundo está a la expectativa de qué pasará”.

“Ella y yo sabemos que solo queríamos pasarla bien, pasar el rato, que no hemos tenido una expectativa de esto, pero eso a qué costo, o sea, para nosotros pasar el rato fue más importante que pasarle por encima a mucha gente y eso no lo podemos permitir, no está bien”, agregó Melfi en diálogo con Karen Sevillano.

“Yo sé que dicen que lo más fuerte ya pasó, pero es que cada día que pasa se genera un golpe nuevo y cada día que pasa con la agarradera y todo eso seguimos haciendo daño, yo no voy a negar que siento cosas por ella, que a mí me gusta, pero si de verdad hay algo, no es necesario estar todo el día agarrados, besandonos o metidos en la cama”, aseguró.

En el más reciente capítulo, se pudo evidenciar cómo llegaron a un acuerdo de ser primero que todo ‘los mejores parceros’ y enfocarse en el juego, por lo que Umaña agradeció la entrada de la madre de Melfi al reality show.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

