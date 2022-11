Aleska Génesis es el nombre de la modelo venezolana que, por estos días, ha eclipsado los medios nacionales e internacionales.



Entre los videos filtrados en los que se le ve, aparentemente, haciendo brujería a su exnovio Nicky Jam; las fuertes acusaciones en su contra por parte del empresario Miguel Mawad, otra de sus exparejas; y el estallido mediático que han generado sus polémicas declaraciones, la modelo se encuentra, ahora más que nunca, en el ojo del huracán.

Sin embargo, el escándalo ha ido creciendo: ahora han salido a la luz pública nuevos videos en los que, aparentemente, Aleska es víctima de maltrato por parte de su expareja Miguel Mawad.

Aleska Génesis habría sido víctima de maltrato por parte de Miguel Mawad



En uno de videos que, para este momento, anda circulando en redes sociales, se logra observar a un hombre lanzando, abruptamente, a una mujer al suelo para, posteriormente, agredirla en el pavimento.



Al parecer, los protagonistas de la violenta escena serían Aleska Génesis y Miguel Mawad.



(Lea también: Vieja pareja de exnovia de Nicky Jam dice que le hizo brujería a Maluma y Yatra).

Filtran video de la agresión física que habría sufrido Génesis Aleska de parte de Miguel Mawad.



En las imágenes se observa cuando el empresario baja a empujones de una camioneta a la modelo y la lanza hacia el suelo. pic.twitter.com/WV8v1OP9T0 — Directo a la Fuente (@directolafuente) November 10, 2022

Entre el material difundido también aparece otro clip en el que el empresario, aparentemente, agrede a su perro en repetidas ocasiones. Y, seguido a esto, se muestran algunas capturas de pantalla en las que, supuestamente, Aleska le dice a Mawad: “Lo siento, Miguel. Esto supera todo. Prefiero que me pegues a mí como lo hiciste. ¡Voy a denunciar si se muere!”, haciendo referencia al presunto maltrato al que fue sometida su mascota.



En uno de los metrajes se ve a Mawad agachado en el piso; al tiempo que grita y se da golpes en la cabeza.

El material audiovisual está acompañado por un audio en el que se escucha, presuntamente, a Mawad pidiendo perdón a Aleska Génesis por su comportamiento.



“Estoy en la mier (...) y no dormí nada (...) Si no quieres verme está bien, pero yo te quiero ver antes de la sesión (de pareja) y quiero que la hagamos juntos, porque quiero leerte una carta mirándote a los ojos, en frente de la psicóloga, no quiero hacerlo a la distancia ¡Por favor, te pido misericordia de mí por última vez! Déjame darte un abrazo y verte antes de la sesión. Sé que me merezco todo esto, pero apiádate de mí una última vez”.



(Siga leyendo: Nicky Jam: el Lamborghini que le dio a su exnovia y ella estaría vendiendo).



Cabe mencionar que no se tiene certeza de la identidad de quien filtró los videos, así como tampoco se tienen detalles de las fechas en las que ocurrieron los acontecimientos. Si los protagonistas de los clips son Aleska Génesis y Miguel Mawad, esa también es información que se desconoce.

Aleska Génesis y Miguel Mawad: una tormentosa separación



Aunque la modelo es, principalmente, reconocida por haber sostenido una relación de meses con el cantante de ascendencia puertorriqueña Nicky Jam, la realidad es que antes del reguetonero, estuvo involucrada sentimentalmente con el también empresario Miguel Mawad durante cinco años.



No obstante, su relación no terminó en buenos términos; todo lo contrario, la pareja se vio envuelta en una tormenta mediática en la que las acusaciones de agresión física, los rumores, los conflictos y los líos judiciales estuvieron a la orden del día.



(De interés: Nicky Jam y los rumores sobre su supuesta nueva novia colombiana).



“Me partió la nariz, me partió la boca, yo la agarré un día y la encaré, le dije 'Génesis está pasando esto, esto y esto, aquí están las pruebas, las secuencias de los hechos, tal día tú estás conmigo, tal día estás con otra persona...' ella reaccionó de una manera muy loca, yo estoy seguro 99 % que estaba bajo los efectos de una droga”, contó Mawad en entrevista exclusiva con la periodista Mandy Fridmann, respecto a las presuntas agresiones físicas que sufrió por parte de Aleska y que, según él, desembocaron en un proceso legal en contra de la modelo.

Yo fui maltratada en muchos sentidos, incluso ese día que él dice que yo fui la que lo agredí, yo me defendí, él es una persona tóxica, él agrede mucho con sus palabras, él me manotea FACEBOOK

TWITTER

La venezolana, por su parte, tampoco se quedó atrás y dio su versión de los hechos.



(Le puede interesar: 'Con ella se muere mi hijo': madre de 'Chyno' acusa a la novia de darle droga).



“Yo fui maltratada en muchos sentidos, incluso ese día que él dice que yo fui la que lo agredí, yo me defendí, él es una persona tóxica, él agrede mucho con sus palabras, él me manotea, hace como que me va a pegar, no era la primera vez que lo hacía, pero como yo tengo miedo… Mi reacción, a diferencia de otras veces, fue defenderme, no me deje, inmediatamente me bajé del carro y me fui”.



Según contó Aleska Génesis para el programa ‘En casa con Telemundo’, el empresario también habría estado involucrado en la filtración de los videos en los que se le ve, supuestamente, haciendo brujería a Nicky Jam.

