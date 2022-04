El actor Miguel Herrán, de 25 años, conocido por su papel como Río en la serie española 'La casa de papel' o Cristian en 'Élite', compartió este viernes las imágenes de su casa ardiendo en llamas.

A través de su cuenta en Instagram, donde tiene más de 14 millones de seguidores, Herrán ha compartido dos 'stories'.



En la primera de ellas se ve su casa incendiándose mientras el actor llora desconsolado y habla con dificultad debido a la angustia.



En la segunda grabación se ve cómo quedó el interior de la vivienda luego de que se apagaran las llamas y se evidencia que todo quedó reducido a cenizas.

He salido por la ventana de la habitación FACEBOOK

TWITTER

El actor le explicó al portal HOLA! que estaba durmiendo cuando ocurrió el incendio. "Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de la habitación", comentó Herrán.



Los fanáticos del actor no han tardado en enviarle mensajes de apoyo y consuelo mientras afronta esta difícil situación.



TENDENCIAS EL TIEMPO