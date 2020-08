Famosos que han estado inconformes con sus cuerpos

Warner Music

Ed Sheeran



Este cantautor inglés se suma a la lista de famosos que han sentido inseguridades con su cuerpo. Así lo contó en 2014 a ‘The Hits Radio’ cuando dijo: “nunca me he sentido contento con mi imagen y me di cuenta de que era porque me alimentaba con comida chatarra y bebía cerveza todos los días”. Sheeran también afirmó creer que ya había suficientes personas en la industria y que las más atractivas tenían más posibilidades de ser exitosas.



Además, el artista le dijo a la cadena de noticias ‘NBC’, en 2017, que creció como un adolescente tímido e inseguro. No obstante, los conflictos con su cuerpo no le han impedido forjar una exitosa carrera, pues en 2018 ganó un Grammy por su álbum llamado ‘X’ en la categoría de mejor álbum de pop vocal.