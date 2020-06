‘No al 5G’: Miguel Bosé se suma a teorías conspirativas del covid-19

Cinco días después de decir que el nuevo coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos", Miguel Bosé arremetió contra las vacunas que se están desarrollando para tratar de frenar la pandemia. Sus reclamos se dirigen, principalmente, contra la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (Gavi, por sus siglas en inglés).



El cantante español dijo a través de su cuenta de Twitter que Gavi, una iniciativa impulsada por la OMS, Unicef y la Fundación Bill y Melinda Gates, es responsable de vacunas fallidas que han causado muchas víctimas en todo el mundo.



Además, Bosé señala que el multimillonario estadounidense Bill Gates, al que llama "el eugenésico", ya había hablado sobre la posibilidad de que las vacunas portaran microchips o nanobots para obtener información sobre la población mundial "con el fin de controlarla".



Sin embargo, según 'The New York Times', la especulación contra Gates es una de las más grandes falsedades sobre el coronavirus rastreada por Zignal Labs, una compañía de análisis de medios.



Bosé también arremetió de nuevo contra la sucesora de la tecnología 4G: "Una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades".



Sin embargo esta declaración también ha sido desmentida. La Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante, una organización que ha trabajado con la ONU, hizo un estudio en el que negó que hubiera una relación entre las redes tecnológicas y el desarrollo de enfermedades.



Y tuvo palabras para el presidente de España, Pedro Sánchez, a quien definió como 'El Salvador' que "acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista".



Además, expresó que no desea aplicarse una vacuna que evite el contagio por el nuevo coronavirus.



"Solo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza Bill Gates / Españs", concluye en su hilo de Twitter el cantante.



La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

No es la primera vez que Miguel Bose hace estas acusaciones que ya se han desmentido en varias oportunidades.



El pasado 4 de junio, se refirió al nuevo coronavirus, que ya deja más de 7 millones de contagios y más de 400.000 muertes a nivel global, como “la gran mentira de los gobiernos”.



Haciendo uso de su cuenta de Twitter escribió: “Suiza, como los países nórdicos de Europa saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido”.



Junto a la teoría conspirativa compartió un video en el que se observan a varias personas, supuestamente, pasando un momento de ocio en Ginebra.



Aparentemente no están respetando la distancia social recomendada ni las medidas de seguridad para evitar contagios.



SUIZA, COMO LOS PAÍSES NÓRDICOS DE EUROPA SABEN DESDE EL PRINCIPIO DE LA GRAN MENTIRA DE LOS GOBIERNOS, EL DE ESPAÑA INCLUíDO. 👉🏼 https://t.co/4BhPTkcgcA — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 4, 2020

Según la agencia de noticias 'EFE', aunque el gobierno suizo anunció el pasado 29 de mayo la aceleración de la flexibilización de las restricciones y autorizará la apertura de restaurantes a partir del 11 de junio, todavía no se sabe si estas medidas están siendo efectivas o van a ser contraproducentes, ya que se necesita un tiempo de margen para poder medir los efectos.



El pasado 29 de abril, ya había hablado de la red 5G. En esa ocasión, compartió un video que habla sobre los supuestos peligros de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, asegurando que guarda relación con el nuevo coronavirus.



En esta publicación, Bosé compartió una charla de Thomas Cowan, quien asegura que cada pandemia ocurrida corresponde con un “salto cuántico” en la “electrificación de la Tierra” y que cuando un ser vivo es expuesto a un campo electromagnético “se le envenena”.



El contenido de esta conferencia ha sido desmentido por múltiples científicos y organismos.

Vamos a empezar a poner los puntos sobre las íes. Empiezo con esto. Me gustaría tener vuestros comentarios. https://t.co/Dh6ZbXc10m — Miguel Bosé (@BoseOfficial) April 29, 2020

“Bosé ha participado en eventos y conciertos en línea para recaudar fondos con el objetivo de ayudar a contrarrestar los estragos del coronavirus y auxiliar a personas que lo están sufriendo de cerca”, señaló 'EFE'.



El pasado 23 de marzo, el cantante perdió a su madre, de 89 años, Lucía Bosé, a consecuencia de la covid-19, la enfermedad que produce el virus.



