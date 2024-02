Miguel Bosé dice por qué no hablaba de sus preferencias: "La gente sabía lo que yo era"

Miguel Bosé es un cantante que ha ganado gran popularidad en el mundo hispano por tener una larga trayectoria musical que ha dejado éxitos como: 'Amante bandido', 'Morir de amor', 'Aire soy', 'Morena mía', entre otros.

El hombre, de 67 años, concedió una entrevista a la revista 'Shangay' y ahí, el periodista Nacho Fresno le hizo preguntas relacionadas con la razón por las que tardó tanto en aclarar sus preferencias sexuales.



Según lo expresado por el artista, no hablaba al respecto porque no sentía que hubiese necesidad de aclarar algo que las personas ya sabían:



"Mucha gente especulaba, pensaba, o quería que fuese del colectivo, que hablase, que me expresase, que me declarase y, primero, yo no estaba a gusto, digamos, en un primer momento.

Y luego tampoco pensé que fuese necesario, simplemente con una actitud. Esa actitud tenía un inmenso perfume. La gente olía, la gente sabía lo que yo era sin tener necesidad de contarlo. Pero ese misterio añadido fue lo que más potenció ese icono, y lo que más ayudó a la comunidad, porque el grado de vulgaridad que puede llegar a alcanzarse cuando la gente declara lo que es, en aquella época al principio todo era tremendo, y yo me decía 'no hace falta'", expresó.



Miguel Bosé habla de su sexualidad

Cabe mencionar que, en una anterior entrevista con 'El hormiguero', Miguel Bosé confesó que no tocaba el tema por recomendación de una disquera y la presión social:



"En mi casa no había ese tipo de problemas, pero en la discográfica no querían que lo dijera. En aquella España todavía esas cosas no se podían hablar abiertamente. Era un suplicio. Yo cuando salía los viernes siempre pillaba cacho, ya fuera de un lado o de otro", dijo.

A pesar de los cuestionamientos, el cantante logró tener una relación de 26 años con el escultor valenciano Nacho Palau, pero se separaron en el 2017.



"Al final tenía que mentir. Viví mucho de espaldas a mí mismo, pero me decían que tenía que fingir. Era horrible, pero bueno, eso también enseña", agregó para 'El hormiguero'.



Por último, el intérprete de ‘Si te pegas’ se refirió en la entrevista con ‘Shangay’ a su vida en México y sus hijos: “Son mi prioridad más absoluta. Por el momento estoy muy bien donde estoy, mis hijos se han adaptado a México y son los que mandan en mi vida. Es un país maravilloso, ahí están estudiando, tienen sus amigos, su vida. Cuando lleguen al final de sus estudios, ya veremos”.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

