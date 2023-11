BTS: los miembros restantes de la ‘boyband’ se enlistan al ejército de Corea del Sur

🏆Premios de @bts_twt y sus proyectos en solitario en los MAMA AWARDS 2023🏆



🌟Mejor artista masculino: Jimin

🌟Mejor performance de baile masculino en solitario: "Seven" de Jungkook

🌟Mejor Colaboración: "Seven" de Jungkook & Latto

🌟Worldwide Icon of the Year: BTS (DAESANG)… pic.twitter.com/a3XytzbdVD