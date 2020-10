Corea del Sur: ¿Servicio militar obligatorio para la banda BTS?

Corea del Sur exige a todos los hombres, entre los 18 y 28 años, prestar servicio militar.



Los miembros de BTS, banda surcoreana de k-pop, están dentro del rango de edad mencionado, pero algunos de sus seguidores solicitan que la medida no aplique para ninguno de estos 7 jóvenes.



Jin, de 27 años, podría ser quien deba enlistarse primero. Al respecto, Big Hit Entertainment, la agencia que representa a la agrupación, aseguró que “se buscará posponer la medida en la corte hasta finales de 2021”, según reportó ‘Yonhap News’.



A finales de 2019, Jeong Kyeong-doo, ministro de defensa de Corea del Sur, manifestó a ‘Reuters’ que “eximir a los artistas de la cultura pop del servicio militar, a pesar de que hayan hecho una contribución a la reputación del país, no está en consonancia con la postura del gobierno de defender la justicia y la equidad”.



Sin embargo, Noh Woong-rae, miembro del partido demócrata, expresó, en una reunión a inicios de octubre de este año, que "no todo el mundo tiene que empuñar un fusil para servir al país”.



En la misma línea, Jeon Yong-gi, quien también pertenece al mencionado partido, propuso revisar la ley.



Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook son los miembros de la banda. Foto: Cortesía del grupo BTS

“No estamos hablando de eximirlos de su deber, pero las carreras de artistas pop, como BTS, florecen en esta edad. No podemos permitir que el servicio militar les bloquee el camino del éxito en sus carreras”.



En la propuesta de Jeon Yong-gi se plantea que los cantantes puedan cumplir con el deber militar después de sus 30 años.



Este país ha eximido a algunas personalidades de prestar servicio militar, por ejemplo, a Seong-Jin Cho, pianista ganador del Concurso internacional de piano de Chopin, celebrado en Polonia en 2015.



Asimismo, el delantero del Tottenham, Son Heung-min, logró un acuerdo con el gobierno surcoreano con respecto al tiempo del servicio, luego de ganar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018. Pues Corea del Sur estipula que sean mínimo dos años en las fuerzas armadas, pero tras el triunfo del jugador solo se le pidió asistir durante cuatro semanas, las cuales completó en abril de este año.

Son Heung-min, futbolista del Tottenham. Foto: AFP

Sin embargo, todavía no hay una decisión oficial con respecto a la situación militar de los jóvenes cantantes.



‘Kuki News’, un medio surcoreano, realizó una encuesta sobre el requisito obligatorio para los miembros de BTS. El 31 % de los encuestados manifestó que la banda no debería cumplir con la medida; el 28%, apoyó la decisión de posponerla; y el 30 % restante, expresó que deberían prestar el servicio militar como se tiene previsto por la ley.



Durante una conferencia del lanzamiento del álbum ‘Map of the soul 7’, que ocurrió en febrero de 2020, Jin señaló que “si soy convocado para servir, estoy listo para hacerlo. Si llega el momento, haré mi mejor esfuerzo”.



La banda BTS fue la primera agrupación coreana en conseguir que uno de sus éxitos llegara al lugar número uno de Billboard 200, una lista que publica los álbumes más vendidos en Estados Unidos. El grupo cuenta con más de 13 álbumes y ha ganado más de 200 premios alrededor del mundo.



