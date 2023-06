El “bolso más pequeño del mundo”, cuyo tamaño es incluso menor que el de un grano de sal, fue subastado en línea por más de 63.000 dólares, más de 260 millones de pesos colombianos.

La microscópica cartera fue creada por MSCHF, un colectivo de arte subversivo que, desde hace un tiempo, viene retumbando fuerte en el mundo de la moda por sus diseños excéntricos, productos surrealistas y alocadas campañas.

De acuerdo con la revista especializada ‘Design Boom’, el bolso solamente es visible bajo el lente de un microscopio, en tanto mide 657 x 222 x 700 micras (puede compararse casi con una partícula de polvo o un grano de sal). Entre sus materiales de elaboración se encuentran la resina de fotopolímero y el gel, que es la sustancia sobre la cual está elaborado el estuche.



En cuanto al proceso de fabricación, el colectivo recurrió a la polimerización de dos fotones, un procedimiento comúnmente utilizado para imprimir piezas de plástico a microescala en 3D, así lo informó el canal estadounidense ‘CNN’. Esto supone un avance en temas de miniaturización.

Lanzan la cartera más pequeña del mundo. Foto: MSCHF

El particular accesorio estaría inspirado en el modelo On the Go de la compañía de moda de lujo francesa Louis Vuitton. Tanto el logo como las icónicas flores de la marca se encuentran estampadas en la cartera de color verde fluorescente, pese a que MSCHF no solicitó permiso para hacerlo.



El colectivo, reconocido en la industria del arte por sus críticas al capitalismo de consumo, expuso su creación en su cuenta oficial de Instagram junto con una descripción explicativa.

Su condición de objeto se va abstrayendo cada vez más hasta convertirse en un mero símbolo de marca

TWITTER

“A medida que un objeto que antes era funcional, como un bolso, se va haciendo más y más pequeño, su condición de objeto se va abstrayendo cada vez más hasta convertirse en un mero símbolo de marca. Los anteriores bolsos pequeños de piel requerían una mano para llevarlos, se convertían en disfuncionales, en inconvenientes para quien los llevaba”, escribieron.

Desde el 20 y hasta el 24 de junio, el bolso fue exhibido en la galería 8 Avenue Matignon de París. Para mostrarlo al público utilizaron un estuche de gel sellado y un microscopio.



La subasta, que se realizó el pasado 28 de junio, estuvo a cargo de la casa de subastas Joopiter, fundada por el cantante y diseñador Pharrell Williams, y sobre quien habló Kevin Wiesner, el director creativo de MSCHF, con ‘The New York Times’.

“A Pharrell le encantan los sombreros grandes, así que le hicimos una bolsa increíblemente pequeña”, señaló el miembro del colectivo artístico al periódico citado anteriormente.



Según ‘CNN’, junto con el bolso, el comprador se llevó un microscopio equipado con una pantalla digital para poder ver el accesorio y los detalles.



MSCHF ha adquirido gran popularidad por sus diseños fuera de lo común y sus propuestas, muchas veces, controvertidas. Durante su trayectoria, el grupo ha sido demandado por Nike al diseñar unos zapatos con símbolos satánicos y gotas de sangre humana real.



Aunque se les ha acusado de varios desaciertos en la industria de la moda, también han sumado puntos con productos como, por ejemplo, las Big Red Boots que usaron artistas de talla internacional como Doja Cat, Iggy Azalea y Janelle Monáe.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO