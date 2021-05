Microbióloga de Harvard empezó a crear contenido en OnlyFans

Hannah Sanford es una microbióloga quien, desde hace casi una década, dejó su carrera a un lado para dedicarse a la pintura.



Años más tarde, decidió llevar su arte más allá y empezó a plasmar sus propios orgasmos de forma abstracta. En la actualidad, vende sus cuadros mediante la plataforma OnlyFans.

Según el ‘New York Post’, Sanford, de 44 años, trabajó desarrollando vacunas contra patógenos virales emergentes. Además, hizo parte de un grupo en la Escuela de Medicina de Harvard que estudiaba fórmulas para combatir el VIH.



Su vida cambió en 2012, cuando decidió dejar su trabajo, en el cual ganaba 80 mil dólares al año (unos 299 millones de pesos), por su amor al arte.



“Mi intención era capturar visualmente la esencia de mi experiencia en el mundo que me rodea”, escribió en su página web.



Aunque en principio pintaba para clientes comerciales, en 2019 decidió incursionar en lo que denominó ‘el arte del orgasmo’. Hoy en día, las dos actividades combinadas le brindan un ingreso anual de 100 mil dólares (373 millones de pesos).



La cuenta de OnyFans la creó el año pasado, con la ayuda de Lucas, su pareja. Allí suele subir contenidos mostrando su proceso creativo.



Entre los beneficios de la suscripción, los internautas pueden solicitar un cuadro firmado por Sanford.



Ella afirmó que su vida como artista es "más satisfactoria" y "menos sofocante" que su trabajo como microbióloga, pues antes se sentía “inhibida y deprimida, como si no me estuviera expresando completamente”.



Quiere alentar a otras personas a expresar su sensualidad por medio de la pintura, por esta razón, ofrece clases en línea, llamadas ‘Paint your pleasure’.



"Quiero normalizar culturalmente los orgasmos como un autocuidado diario y saludable", dijo.



Cuando la crisis por la pandemia haya acabado, sueña con hacer una galería para exponer sus cuadros en persona y mostrar “el poder y la curación” de los orgasmos.

