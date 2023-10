Mick Jagger es un cantante británico conocido por ser el vocalista de la banda The Rolling Stones, además de ser quien ha compuesto gran parte de las canciones junto al guitarrista, Keith Richards.



También ha sido popular debido a los sonados escándalos de los que ha hecho parte a causa de sus relaciones interpersonales y su forma de pensar, que rompe barreras.



El cantante, de 80 años, hace unos días estuvo en una entrevista con The Wall Street Journal en la que habló sobre el dinero del catálogo musical de The Rolling Stones, e insinuó que sus hijos "no necesitan 500 millones de dólares para vivir bien", y sugirió que podría donar su fortuna a organizaciones benéficas.

Los hijos de Mick Jagger

Jagger tiene ocho hijos. Su hija mayor llamada Karis, quien ahora tiene 52 años, nació en 1970, y es fruto de su relación con la actriz Marsha Hunt. La segunda hija, Jade, de 51 años, nació al año siguiente. Es hija su ex esposa, Bianca Jagger.



Además, tuvo cuatro hijos con la top model, Jerry Hall: James, de 38 años, Gabriel, de 25, Elizabeth, de 39 años y Georgia May, de 31. Por otro lado, en 1999, tuvo a Lucas, quien tiene 24 años y es hijo de la modelo Luciana Giménez.



Su último hijo, el menor, lo tuvo en 2016. Su madre es la coreógrafa y ex bailarina, Melanie Hamrick.

La fortuna de Mick Jagger

Según distintas fuentes, la fortuna de Mick Jagger es prácticamente la misma del guitarrista Keith Richards, pues se cree que ambas están sobre los 500 millones de dólares.



Además, se estima que tiene otros 250 millones de dólares repartidos en bienes raíces, ubicados en Nueva York, Londres, Francia e incluso una isla privada en el Caribe. También tiene mansiones y un castillo en el sur de Francia.



Por otra parte, una de las razones por las que la fortuna de Jagger y Richards es mayor a la de los otros miembros de la banda es porque gran parte del catálogo fue de su coautoría.

El cantante, Mick Jagger, durante un concierto en Polonia, en 1998. Foto: AFP

El futuro de los conciertos de The Rolling Stones

Finalmente, en la entrevista con The Wall Street Journal, Jagger habló sobre la posibilidad de que en el futuro la banda se presente con ayuda de la inteligencia artificial, para que así la marca dure más años.



"Ahora puedes tener un negocio póstumo, ¿no?", dijo. "Puedes hacer una gira póstuma", añadió.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

