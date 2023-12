Michelle Monaghan y la reacción de su esposo tras besar a Tom Cruise en su luna de miel

La carrera de un actor conlleva desafíos únicos, y Michelle Monaghan experimentó uno bastante inusual poco después de su boda con el artista australiano Peter White en 2005.

En medio de su luna de miel, Monaghan tuvo que rodar escenas íntimas con Tom Cruise para la película 'Misión Imposible III', interpretando a Julia Meade, la prometida de Ethan Hunt, el personaje de Cruise.



En una entrevista con Codiller, la actriz de 47 años recordó este momento crítico. “Era una película muy importante y yo me acababa de casar y me salté mi luna de miel para comenzar el rodaje de inmediato”, confesó Monaghan.

El desafío de Michelle Monaghan: besar a Tom Cruise durante su luna de miel



La primera escena que Monaghan y Cruise filmaron juntos fue íntima, algo que la actriz enfrentó como recién casada. Su nerviosismo al regresar a casa después del trabajo era palpable, preocupada por cómo su esposo reaccionaría a la situación.



Sin embargo, la respuesta de White fue sorprendentemente comprensiva y alentadora. Antes de la filmación, le había asegurado, "Mi marido me dijo: 'No te preocupes, la vas a pasar muy bien. Va a ser maravilloso'".

Dicha actitud positiva continuó después del rodaje, cuando White bromeó, "Llegué a casa al final del día y me dijo: '¿Cómo estuvo?' Yo comenté: 'Dios mío, fue increíble. Fue tan amable. Fue genial', y él me respondió: '¿Qué tan genial es que te estuvieras besando con Tom Cruise en nuestra luna de miel?'".



Monaghan valoró enormemente este gesto, mencionando, "Eso es un testimonio del hombre con el que me casé, que siempre me ha apoyado totalmente y se muestra emocionado y entusiasmado ante las oportunidades".

Sobre la posibilidad de que White sintiera celos, Monaghan fue clara: "No, simplemente estaba muy orgulloso". Y añadió: "Trabajé duro para conseguir ese papel. Nos acabábamos de casar y realmente era importante”.



La actriz destacó la excelente experiencia de rodaje con Cruise y el director, resaltando el respeto mutuo y la admiración por la franquicia.

Tom Cruise y su nuevo romance con Elsina Khayrova



Mientras tanto, en otro ámbito de su vida personal, Tom Cruise ha iniciado un romance con Elsina Khayrova.



La pareja hizo su aparición pública a principios de diciembre en un evento en Mayfair, Londres, donde mostraron una notable complicidad. Cruise, que se ha convertido en una figura popular en Londres, conoció a Khayrova a través de amigos comunes. Una fuente cercana al actor comentó a Us Weekly, "Lo que comenzó como una amistad básica rápidamente se convirtió en algo más especial".

El actor y la influencer mantuvieron encuentros discretos antes de confirmar su relación públicamente. Actualmente, están muy felices y confiados en el futuro de su relación.



Comparten tiempo en el club privado favorito de Tom y regularmente disfrutan del té de la tarde y de las cenas gourmet en Londres, revelaron sobre sus actividades preferidas. La relación entre Cruise, de 61 años, y Khayrova, de 36, parece ir viento en popa, demostrando que el amor puede florecer en cualquier etapa de la vida.

