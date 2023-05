Michelle Davis, de 52 años, se ha vuelto mundialmente famosa por contar la historia de como se enteró que padecía cáncer. Según dijo a medios locales, intentó quitarse un grano que tenía en la nariz, pero cuando lo estalló el mismo no dejó de sangrar, por lo que tuvo que acudir a un centro asistencial con urgencia.



A mediados de 2022, la mujer empezó a notar que de su nariz brotaba una mancha rojiza, un tanto grande, pero nada fuera de lo común. Decidió ignorarla por algunos meses hasta que se volvió “realmente dolorosa”, llegando a impedirle realizar actividades diarias con normalidad.

Michelle Davis, de 25 años, antes de realizarse la cirugía para extirpar el tumor. Foto: Facebook: Michelle Davis

Mientras estaba disfrutando de un paseo con su pareja, el bulto empezó a tomar una coloración morada, lo que preocupó a su novia, quien le advirtió que tomara cartas en el asunto. Decidió situarse en el espejo y manipular el grano, pero al intentar estallarlo no salía nada.



“Pensé‘: ¿qué estoy haciendo para que me salga un grano a los 52?'. Desaparecerá”, expresó a medios de Nueva Zelanda.



“Recuerdo que lo apreté y no salió nada. Luego sangró y sangró como por una semana”, agregó.



La mujer, que se desempeña profesionalmente como gerente de cuentas en la ciudad de Orewa, manifestó que tras dejar de sangrar, la supuesta espinilla iba a perder su volumen y desaparecería. El resultado no fue así y, casi un año después, decidió asistir a un centro médico.

Un diagnóstico preocupante

En febrero de 2023, Davis logró gran visibilidad a nivel internacional por su particular caso. Tras asistir a un hospital, los especialistas le comentaron que dicho bulto no era un grano, sino que se trataba de un carcinoma de células basales, una especie de cáncer que seda en la región del rostro.



De esta manera, tuvo que someterse a una operación para hacerse una reconstrucción con colgajo nasal en el hospital de Ormiston, en la ciudad de Auckland. El procedimiento salió exitoso a finales de abril, pero debe ser monitoreada una vez al año.



Michelle Davis tras la operación Foto: Facebook: Michelle Davis

Más noticias