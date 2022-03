¿Alguna vez se ha preguntado cómo viven las culturas primitivas que aún permanecen vigentes en nuestro planeta? Esta misma pregunta llevó a Michael Rockefeller a explorar terrenos inhóspitos y, lamentablemente, no pudo regresar a contar sus aventuras. Como dice el refrán: “La curiosidad mató al gato”.

Michael Rockefeller nació en 1938 en medio del ambiente de la política, pues su padre era Nelson Rockefeller, el entonces gobernador del Estado de Nueva York. Sin embargo, Michael no siguió los pasos de su padre.



Rockefeller estudió Economía e Historia en la Universidad de Harvard. Era un apasionado por la antropología y la etnografía, lo que lo llevó a hacer investigaciones sobre las nuevas culturas en el norte de Australia, según lo explica el medio ‘BBC’.



A pesar de que desempeñaba un excelente trabajo y amaba lo que hacía, un día emprendió un viaje del que no regresó jamás. Hasta el día de hoy, se tienen dos teorías sobre su muerte y una de ellas es atroz.



(Lea también: Dorothea Puente, la dulce abuela que resultó ser una cruel asesina serial)

Su última expedición

Cuando tenía 23 años, el 17 de noviembre de 1961, inició una nueva expedición junto con el antropólogo Holandés René Wassing. Su destino estaba en Papúa, Nueva Guinea, en una aldea llamada Atsj.



Desafortunadamente, las condiciones climáticas del Mar Arafura hicieron que el Catamarán, el barco donde viajaban, se volcara. Dos guías se alejaron de la embarcación para pedir ayuda mientras Rockefeller y Wassing se quedaron esperándolos.

1) Michael Rockefeller, nacido en 1939.

Cuarta generación.

Hijo de Nelson Aldrich, vicepresidente de EE.UU.

Representante histórico del capitalismo global, demasiado dinero. "Time is money".

Una persona con la vida absolutamente resuelta desde antes de nacer.



Pero, calma... pic.twitter.com/McRiDVMRsv — Periodistán (@periodistan_) September 23, 2021

Los dos antropólogos se quedaron dos días flotando en los restos del Catamarán a mar abierto. Después de la desesperación por no ser rescatados, Rockefeller decidió aventurarse en las aguas en busca de ayuda.



El joven improvisó unos flotadores hechos con botellas plásticas de gasolina y se adentró en el mar sin saber que, pocas horas después, su compañero sería rescatado en el Catamarán y que esa sería la última vez que lo verían con vida.



Inmediatamente rescataron a Wassing, los guías emprendieron la búsqueda de Rockefeller, aunque no encontraron su cuerpo en ningún lugar. Dedujeron que se había ahogado yendo a buscar ayuda o había sido devorado por un tiburón.



La versión del ahogamiento no convenció a su madre ni a su hermana melliza Mary Rockefeller, por lo contrataron un equipo de búsqueda para ir al lugar de los hechos y averiguar qué había pasado de verdad con el joven Michael.



(Siga leyendo: La temible enfermera que torturaba y jugaba con la vida de sus pacientes)

¿Lo devoró un tiburón o una tribu?

Al llegar al sitio donde el cuerpo de Rockefeller desapareció, se dieron cuenta que estaba muy cerca de una isla que era habitada por una tribu llamada Asmat, la cual tiene como tradición sagrada practicar el canibalismo, lo que abriría la puerta a una nueva y aterradora teoría.



El periodista Carl Hofman inició una investigación en torno al caso de Rockefeller y la plasmó en su libro llamado ‘Savage Harvest, a Tale of Cannibals, Colonialism, and Michael Rockefeller’s tragic quest for primitive art’ (‘Cosecha Salvaje; una historia de Caníbales, colonialismo y la trágica búsqueda de arte primitivo por parte de Michael Rockefeller’).



Hofman afirmó en su libro que la tribu Asmat practicaba el canibalismo con fines religiosos. También mencionó que, años atrás, un hombre holandés había asesinado a un miembro de Asmat, por lo que Rockefeller sería la oportunidad perfecta para cobrar venganza.



No obstante, Hofman también citó el caso de Tobias Schneeabum, un antropólogo que convivió con la tribu por un tiempo y quien asegura que los miembros de la comunidad le confesaron haberse comido a Michael Rockefeller cuando llegó a su isla en busca de ayuda.

¿SE LO COMIERON?

La trágica historia de Michael Rockefeller, el desaparecido heredero de la dinastía

Meses después se dijo que habían visto al joven y siempre se ha creído que Michael no se ahogó.

Michael Rockefeller tenía 23 años cuando desapareció el 19 de noviembre de 1961. pic.twitter.com/jhTbMGmgk0 — Angelilla Jolines (@AJolines) October 8, 2021

Otro hecho que contribuyó a esta impactante teoría es que, según ‘BBC’, la madre de Rockefeller contrató unos detectives privados para que se dirigieran a Papúa Nueva Guinea con el fin de continuar con la investigación.



Cuando llegaron, los detectives traían consigo tres calaveras que pertenecían a las víctimas de los rituales de la tribu. Se dice que una de ellas era de Rockefeller, aunque públicamente nunca se supo si esto era verdad o no.



En honor al enigma que nunca pudo ser resuelto, las documentaciones y fotografías de Michael Rockefeller fueron expuestas en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York en 1974.



(Lea también: Así era el mítico barco de Ernest Shackleton, hundido hace un siglo)



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

El origen de 'las puertas del infierno', pozo en llamas que se extinguiría

El 'pozo sin fondo' donde buzos han muerto intentando develar su misterio

El top de las 10 ciudades más saludables del planeta