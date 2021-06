‘Top’ de los mejores videos de Michael Jackson a 12 años de su muerte

El 25 de junio de 2009 murió Michael Jackson, el cantante, compositor y productor estadounidense que hizo vibrar cientos de escenarios con su música durante muchos años de carrera. Hoy, su ausencia todavía se siente.

Su muerte tomó por sorpresa al mundo entero, debido a que un par de meses atrás había anunciado su regreso al mundo artístico con la gira This Is It. Sin embargo, un paro cardiorrespiratorio apagó sus intenciones de volver al escenario y causó su muerte, cuyas sospechosas circunstancias desataron una larga batalla legal.



(Le puede interesar: 'Te extraño', hija de Michael Jackson lo recuerda a 12 años de muerte).



Lo que está claro es que el conocido ‘Rey del Pop’ marcó un antes y un después en la historia del género y su legado aún perdura entre quienes fueron sus seguidores e, incluso, nuevas generaciones que se topan con su música.



Por eso, para recordar a Michael, a continuación le presentamos un listado con 10 de sus mejores videos.

‘Thriller’

La canción cuenta con dos videos musicales: una versión corta, de 3 minutos y medio aproximadamente, y la versión oficial, de casi 14 minutos, una decisión del director John Landis que convirtió el clip en un corto musical de terror.



‘Thriller’ (1983) es una pieza audiovisual que despierta la curiosidad de cualquier persona y la motiva a verla hasta el final, pues presenta una historia que parece sacada de una película: hay romance, suspenso, zombies y, por supuesto, una coreografía característica del ‘Rey del Pop’.

Thriller Thriller Vea aquí el videoclip. Foto: YouTube: Michael Jackson

‘Beat it’

Este videoclip, dirigido por Bob Giraldi, es uno de los clásicos de Jackson, pues cuenta con uno de sus bailes más representativos.



La pieza audiovisual presenta un enfrentamiento entre dos pandillas, quienes a lo largo del video se preparan para pelear. Sin embargo, Jackson los interrumpe y los ayuda a resolver sus conflictos mediante el baile.

Beat It Beat It Este es el video oficial. Foto: YouTube: Michael Jackson

(Así mismo: En 2014, Britney Spears se opuso a que su padre fuera su tutor legal).

‘Who is it’

‘Who is it’ fue lanzado en 1992 y, tal y como dice la descripción del video, es un “cortometraje, que narra una oscura y expresionista historia de angustia por la infidelidad de un amante”.



Fue dirigido por David Fincher, quien está detrás de filmes muy conocidos como ‘Se7en: los siete pecados capitales’ (1995), ‘El club de la pelea’ (1999), ‘Perdida’ (2014) y , la más reciente, ‘Mank’ (2020).

Video who is it Vea aquí el videoclip. El video se caracteriza por el misterio. Foto: YouTube: Michael Jackson

‘Bad’

Para la realización de ‘Bad’ (1986) Michael contó con la ayuda del director Martin Scorsese, quien es reconocido por filmes como ‘Taxi driver’ (1976), ‘La isla siniestra’ (2010), ‘El lobo de Wall Street’ (2013) y ‘El irlandés’ (2019).



Al igual que ‘Thriller’ (1983), cuenta con dos versiones: una que se centra solo en el baile y la otra que constituye un cortometraje acerca de los desafíos a los que se enfrentaba una persona negra en Estados Unidos, en los años 80.

Video Bad Vea aquí el videoclip. Versión extendida del videoclip. Foto: YouTube: Michael Jackson

‘Smooth Criminal’

El video de esta canción fue el que le presentó al mundo el icónico paso ‘antigravedad’ de Michael Jackson, el cual despertó la curiosidad de miles de personas alrededor del mundo por su complejidad.



Además, vale la pena mencionar que el clip hace parte de una película. ‘Moonwalker’ fue lanzada en 1988 y está dividida en varios segmentos, uno de ellos es ‘Smooth Criminal’.

Smooth Criminal Smooth Criminal Vea aquí el videoclip completo. Foto: YouTube: Michael Jackson

(Siga leyendo: Se estrena 'Rápidos y Furiosos 9': ¿dónde se puede ver?).

‘The way you make me feel’

Este hace parte de los cortos del álbum ‘Bad’, el cual fue lanzado en 1987. Muestra a Michael siguiendo a una mujer de la que se enamoró en la calle y conquistándola con sus pasos de baile.



Como dato curioso, quien interpreta a una de las amigas de la protagonista es La Toya Jackson, hermana del cantante.

The way you make me feel Vea aquí el videoclip. El video fue criticado por lo que algunos señalaron como ‘acoso’. Foto: YouTube: Michael Jackson

‘Black or white’

‘Black or white’, al igual que varios de los trabajos mencionados, es un cortometraje. Fue dirigido por John Landis y contó con la actuación de Macaulay Culkin, quien era el actor infantil más prometedor de la época.



La producción audiovisual revolucionó a la industria de la música con los efectos especiales que empleó, los cuales no habían sido utilizados por ningún otro artista.

Black or white Vea el videoclip aquí. El clip contó con la participación de un gran número de actores. Foto: YouTube: Michael Jackson

‘They don´t care about us’

El video tiene dos versiones dirigidas por el cineasta Spike Lee.



Una se desarrolla en la cárcel y presenta imágenes con un alto contenido de violencia, por lo cual, según se lee en la descripción, “era emitido únicamente a ciertas horas por lo controversial”.



La segunda versión está ambientada en Brasil. De acuerdo a la documentación de ‘Rolling Stone’, tanto Lee como Jackson viajaron a Salvador de Bahía y a la favela Doña Marta, de Río de Janeiro, y transformaron un centro de narcotráfico en el colorido lugar que se ve en el video.

Video They don´t care about us Vea el videoclip aquí. Versión de la cárcel. Foto: YouTube: Michael Jackson

(Continúe leyendo: ¿Por qué 'Loki' es el nuevo gran fenómeno de Disney Plus?).

‘Remember the time’

Esta pieza audiovisual pertenece al álbum ‘Dangerous’ (1991) y transcurre en un set que imita al Antiguo Egipto.



Además, cuenta con la participación del actor de comedia Eddie Murphy, la modelo Iman, viuda de David Bowie, y del ex jugador de baloncesto Magic Johnson.

Video Remember the time Videoclip. La coreografía de la canción es recordada por muchos. Foto: YouTube: Michael Jackson

‘Billie Jean’

‘Billie Jean’ (1988) fue dirigido por Steve Barron e hizo historia tan pronto salió. De acuerdo con el canal oficial de Jackson, se convirtió en el primer video de un artista negro en ser distribuido a gran escala en ‘MTV’.



Hoy en día reúne más de mil millones de reproducciones en YouTube.

Billie Jean Billie Jean Este fue el primer gran éxito del cantante. Foto: YouTube: Michael Jackson

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO