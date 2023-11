Michael Jackson: ¿por qué se suspendió su concierto de Perú en 1993?

Eran los años 90 y Michael Jackson se encontraba de gira en honor al gran éxito de su octavo álbum,'Dangerous', donde se contemplaba 39 presentaciones en Europa, 19 en Asia y 11 en América Latina en las que se llegó a pensar que estaría en el Perú, aunque este no fuera una plaza para realizar grandes conciertos en Sudamérica en esa época.

La llegada de un astro mundial de la música a dicho país era una utopía, que para muchos llegó a trascender de los casetes y los discos. Tener al rey del pop en Lima, sin duda era un sueño que se pensaba cumplido.



(Le puede interesar: Michael Jackson 'revive' y canta éxitos recientes de la música gracias a la IA).



En 1993, medios locales y la filial de Pepsico Internacional y Prodin anunciaron que Michael Jackson llegaría a la capital para ofrecer un histórico concierto en el Estadio Nacional el 26 de octubre de ese año, según el comercial televisivo de entonces.



Las empresas querían que el intérprete de 'Thriller' llegara al Perú aprovechando que se presentaría en Brasil, Argentina y Chile. Así que Lima no hablaba de otra cosa.

El momento esperado

Faltaba poco tiempo para la llegada de Michael Jackson a Lima y todo era una fiesta. El cantante norteamericano se encontraba en Chile y miles de peruanos no hacían nada más que imaginarse el momento en que tomaría por asalto el escenario instalado en colosos de José Díaz.



De pronto, los medios de comunicación informaron Jackson había cancelado dos de sus tres presentaciones en Santiago de Chile y en Perú miles comenzaron a percibir que las cosas no estaban bien.



“No permitieron que los camiones ingresaran normalmente al estadio porque no querían malograr el pasto del Estadio Nacional (el de Chile). Esto molestó al equipo de Michael Jackson e hizo que cancelara un concierto allá y luego que no viniera a Lima”, señaló la agente de prensa Aury Tang al diario Trome, en ese entonces.



Las sospechas se hicieron realidad cuando Lima también fue dada de baja en la gira, presuntamente por la venta de boletos, ya que solo se vendieron 24 mil entradas de las 60 mil destinadas para el evento, según la radio peruana 'Oasis 100.1'.



Michael Jackson jamás llegó a Lima y el escenario preparado para la ocasión lucía solitario en el Estadio Nacional. Decenas de personas esperaron a su ídolo un día antes del concierto, pero el creador de 'Billie Jean' jamás llegaría a realizar una presentación en suelo peruano.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL CON INFORMACIÓN DE

EL COMERCIO DE PERÚ

EL TIEMPO

Más noticias