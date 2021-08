Absurdo: mujer dice estar casada con el fantasma de Michael Jackson

Una mujer ha sido criticada en redes sociales por sus declaraciones. No es la primera vez que lo hace y varios usuarios han arremetido en contra de ella. Ella asegura estar casada con Michael Jackson.



(‘Top’ de los mejores videos de Michael Jackson a 12 años de su muerte)

Se trata de Kathleen Roberts, una médium —persona con facultades paranormales— quien dice tener desde hace tiempo una relación con el fantasma del 'rey del pop'. Además, se autoproclama como la reencarnación de Marilyn Monroe.



"Me siento especial de que me haya elegido como su esposa. A pesar de no estar por escrito, nos tratamos el uno al otro como si estuviéramos casados", escribió la mujer, según el portal Tónica.



(En otras noticias: El gran temor que despierta el regreso de los talibanes)

Michael, la verdad es que no puedo dejar de amarte FACEBOOK

TWITTER

Roberts ha dicho que el cantante fallecido "usa su cuerpo para bailar, cantar y comer como un ser humano normal". Además, ha confesado que él le "habla todo el tiempo".



Hace un año, escribió en un blog detalles de los supuestos gustos de Jackson: "No le gusta que lo toquen. Me asusta con visiones de arañas y visiones de cadáveres si lo beso o trato de iniciar el romance físicamente".



('Lo vamos a lograr': Epa Colombia dice que sus líneas están colapsadas)

En ese momento dijo que ellos dos habían creado una cuenta de TikTok y una en Instagram para compartir cómo él se manifestaba a través de ella. Hoy, esas cuentas están inhabilitadas.



"Michael me ha ayudado a lidiar con el estrés de la fama en línea. Su familia sabe sobre mí y esto que está sucediendo. Tengo enemigos y a veces son realmente crueles. Sin embargo, mantengo la cabeza en alto (...) Michael, la verdad es que no puedo dejar de amarte , concluyó Roberts.



EL TIEMPO