'Te extraño', hija de Michael Jackson lo recuerda a 12 años de muerte

Este 25 de junio miles de fanáticos conmemoran 12 años del inesperado fallecimiento de Michael Jackson, uno de los cantantes más icónicos del mundo entero, quien fue hallado muerto en su casa en Los Ángeles, California, en 2009. Su muerte se debió a un paro cardiorrespiratorio causado por una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina, calmantes que consumía.



A sus 50 años, y a punto de iniciar una gira mundial para despedirse de los escenarios, partió el talentoso y polémico bailarín, compositor, empresario y filántropo que incursionó desde muy niño en géneros como el pop, el soul, el rhythm and blues, el funk y por supuesto el rock.



Los fanáticos del llamado ‘rey del pop’ recuerdan en esta fecha al talentoso estadounidense, quien cumpliría 63 años el próximo mes si estuviese vivo. También rememoran que logró varios hitos en la industria musical con éxitos como ‘Beat it’, ‘Billie jean’, ‘Smooth criminal’ y ‘Thriller’.



El difunto cantante fue por octavo año consecutivo el artista que más dinero generó en el 2020, según la revista 'Forbes' España. Esta afirmación no sorprende a los expertos, ya que muchos siguen llorando y lamentando su muerte.



Como muestra de admiración por su padre, la segunda de sus hijas, la reconocida modelo y cantante Paris Jackson, compartió un emotivo video a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en el que demuestra que hoy más que nunca recuerda el amor con el que creció.



“12 años… RIP (abreviatura de ‘Rest in peace’, es decir, descanse en paz). Te extraño y te amo, papi”, se lee en la publicación de la joven, que tiene ya 23 años y quien tenía apenas 11 cuando su progenitor falleció.

Michael Jackson: hija Paris lo recuerda a 12 años de su muerte Michael Jackson: hija Paris lo recuerda a 12 años de su muerte La segunda hija del artista compartió en sus historias un video de su infancia en el que se ve a su padre. Foto: Instagram @parisjackson

“Mi padre fue muy bueno en asegurarse de que fuéramos cultos y educados. Al crecer se trataba de ganar cosas. Si queríamos cinco juguetes, teníamos que leer cinco libros. Era ganarlo, no solo tener derecho a ciertas cosas o pensar: 'Oh, tengo esto'”, afirmó Paris Jackson en la serie de YouTube de Naomi Campbell llamada ‘No Filter’.



A pesar de su deceso, aún en 2021 se siguen investigando las acusaciones de abusos hacia menores en su contra.



Recordemos que en 2005 Jackson fue hallado no culpable de abusar sexualmente a un menor de 13 años. En 1993 el artista fue investigado por el mismo delito, pero el caso se resolvió con un acuerdo fuera de tribunales.



