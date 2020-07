Libro hace revelaciones inéditas sobre la vida de Michael Jackson

El reconocido cantante Michael Jackson, durante toda su carrera, se caracterizó por ser una de las personalidad más enigmáticas de la industria del entretenimiento. Su extravagancia también lo hizo ser foco de rumores y escándalos que incluso después de su muerte siguen resonando.

El pasado 7 de julio, el periodista y escritor Dylan Howard publicó un libro basado en un supuesto diario de Jackson al que tuvo acceso y diferentes entrevistas con personas cercanas al artista. El escrito fue lanzado en Estados Unidos bajo el nombre

‘Bad: una investigación sin precedentes sobre el encubrimiento de Michael Jackson’.



En el libro se develan detalles sobre los presuntos casos de acoso y abuso que habría cometido Jackson.



Howard reveló para el medio británico ‘Mirror’ que tuvo acceso a varios supuestos videos en los que el cantante aparece con menores. En uno de ellos, dijo, "se lograría ver a Jackson entreteniendo a dos niños en su casa. Uno de ellos estaría de pie en la cama de Michael con los brazos envueltos alrededor de una viga, como si fuera Jesús en la cruz".

El cantante estadounidense Michael Jackson falleció en 2009 a los 50 años. Foto: AFP

En el presunto video, agregó Howard, "el niño en la viga era grabado por otro menor y después se ve a quien pareciera ser Jackson agarrarlo de la camiseta y decirle groserías. Finalmente, el menor que estaba colgado simula que va a escupir al hombre y este se retira de la habitación".



“La escena era preocupante y desconcertante. No se puede ignorar el nivel de lenguaje grosero y abuso simulado. Aunque (el supuesto) Michael y los niños estaban involucrados en lo que era claramente una teatralidad exagerada, su tema preferido era, sin duda, inapropiado para la edad”, complementó el escritor al medio británico.



Howard reconoció que no se encontraron pruebas fehacientes de abuso a menores ni en los videos que dice que vio ni en el diario que, asevera, tiene. Sin embargo, detalla en su libro que oficiales del condado de Santa Barbara, California, allanaron Neverland, el rancho del artista, en el 2003, y confiscaron revistas pornográficas, computadores, fotografías y videos de niños.

Jackson destinó su millonaria herencia a sus tres hijos y a su madre. Foto: AFP

“Había una multitud de libros con fotos de niños y adultos jóvenes en diferentes etapas de desnudez. También se habría encontrado una bolsa de Disneyland que tenía en su interior ropa de niños y sábanas ensangrentadas", afirmó Howard, basándose en informes policiales sobre ese allanamiento.



Los rumores sobre estos comportamientos de Jackson con menores iniciaron después de que su hermana, Janet Jackson, en 1993, afirmara que él había abusado de varios niños.



Recientemente, en el documental ‘Leaving Neverland’, dos hombres, Wade Robson y James Safechuck, confesaron haber sido abusados por el artista cuando eran niños. La familia de la estrella ha salido a negar las acusaciones en repetidas oportunidades.



El 'Rey del pop' fue absuelto en un juicio penal, en 2005, por las acusaciones de abuso de un joven en Estados Unidos.



En el libro también habría quedado expuesta la obsesión constante de Jackson por ser siempre el mejor. Howard revela que el artista, toda su vida, quiso pasar a la historia como dos de sus grandes ídolos: Charles Chaplin y Walt Disney.



En sus últimos años se había empezado a interesar por el mundo del cine. Según el libro, Jackson aspiraba a ganar 20 millones de dólares semanales y, para lograrlo, había planeado conciertos con el Circo del Sol y colaboraciones con la marca deportiva Nike. También estaría en sus planes empezar a producir alrededor de 40 películas clásicas en una versión actualizada.



“Si no me concentro en la película, no hay inmortalidad”, escribió en el presunto diario.



Según Howard, Jackson también tenía ciertas preocupaciones financieras y estaba buscando independencia de grandes empresarios que se estarían aprovechando de su fama, como "Tohme R. Tohme, uno de sus asesores más cercanos y de quien había empezado a desconfiar".

Según el supuesto diario de Jackson, él tenía, entre sus proyectos, meterse de lleno al cine. Foto: EFE

“La paranoia en la que estaba hizo que llegara a pensar que alguien estaba tratando de matarlo para robarle sus proyectos en el cine”, afirmó Howard.



El médico personal de Jackson, el doctor Conrad Murray, quien fue inculpado por homicidio involuntario tras ofrecerle al artista una dosis de medicamentos que causó su muerte, aparece constantemente en el supuesto diario.



Según Howard, "Michael manifestó en sus textos la necesidad de los medicamentos suministrados por Conrad para llevar a cabo los proyectos que tenía en mente".



En su libro, además, el escritor reconstruye el historial de analgésicos y medicamentos para la ansiedad que el artista empezó a tomar desde los años 90.



Jackson falleció el 25 de junio de 2009 por una paro cardio respiratorio, en su mansión de Holmby Hills, en Los Ángeles. El Instituto Forense determinó que el artista había muerto por una intoxicación de profpol, uno de los medicamentos que le era suministrado por Conrad.



