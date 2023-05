Desde hace algunos años, la vida del actor canadiense Michael J. Fox, quien es recordado por muchos por sus icónicos papeles en producciones como Volver al Futuro, Family Ties y Teen Wolf, ha estado bajo la lupa de fanáticos y medios de comunicación debido a su delicado estado de salud.



Cabe recordar que tras el éxito de su papel como 'Marty McFly' y tras posicionarse como una de las estrellas más famosas de la década de los años 80 en Hollywood, el actor fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.



(Le puede interesar: 'Volver al futuro': conmovedor reencuentro de los protagonistas de la película).

Desde ese entonces, sus apariciones en la pantalla grande y chica se vieron reducidas, principalmente por el cuadro de síntomas que le han provocado dificultades en su tarea como actor.



No obstante, esto ha sido en gran parte un impulso significativo en otro tipo de proyectos con los cuales busca generar conciencia y promover la investigación científica alrededor de esa patología.

Entre ellos está el documental Still, el cual buscará retratar las memorias de Fox con respecto a su salud, su vida personal y sobretodo los obstáculos que ha tenido que afrontar para poder seguir en su día a día.

Facebook Twitter Linkedin

Escena de 'Volver al futuro', con Michael J. Fox. Foto: Universal Pictures

A raíz de esto, Fox brindó una entrevista para el programa estadounidense CBS Sunday Morning, en la cual no solo comentó lo que los espectadores podrían ver en el filme, sino que hizo énfasis en cómo es vivir con Parkinson.



“No voy a mentir, cada vez es más difícil. Se está poniendo más complicado cada día. Pero así son las cosas", comentó.

(Le recomendamos: Marty McFly llegó al 'futuro', ¿qué tanto predijo la película?).

No mueres de Parkinson; te mueres con y por el Parkinson. FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, habló sobre el tumor que llegó a tener en su columna vertebral y explicó que la cirugía para removerlo afectó su forma de caminar. Como consecuencia, esto lo ha llevado a caer y sufrir numerosas lesiones, incluida la fractura de ambos brazos, una mano y huesos faciales.



“Caerse es una gran causa de muerte en el Parkinson. Caerse, aspirar comida y contraer neumonía: todas estas formas sutiles que te atrapan. No mueres de Parkinson; te mueres con y por el Parkinson. Así que he estado pensando en la mortalidad de esto. No voy a cumplir 80. No voy a llegar a los 80 años”, declaró a Jane Pauley, quien dirigía la entrevista.

Por otro lado, también explicó que existe alguna posibilidad de que algún elemento externo en su juventud hubiese sido "el gatillo perfecto" para activar dicha patología.



"Podría haberme golpeado la cabeza. Podría haber bebido demasiado en un cierto período de desarrollo. Lo más probable es que creo que estaba expuesto a algún tipo de químico. Lo que decimos es que la genética carga el arma y el ambiente aprieta el gatillo", explicó, para luego hablar de su fundación, la cual ha recaudado 1.500 millones de dólares para investigación y este mes anunció un gran avance: un biomarcador para el Parkinson.

Más noticias

'Super Mario' supera los US $ 1.000 millones de taquilla en todo el mundo

¿Por fin maduraron los Guardianes de la Galaxia?

IA recrea personajes de Dragon Ball como modelos de Balenciaga

Rey vallenato 2023: Javier Matta Correa consiguió la corona del festival

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS