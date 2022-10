Durante la Comic Con de Nueva York de este año, el reconocido actor Michael J. Fox hizo una aparición especial junto a su amigo y actor Christopher Lloyd, conocidos por sus papeles de 'Marty McFly' y el ‘Doc’ respectivamente, en la famosa trilogía “Volver al futuro” de 1985.

En medio de su lucha contra el Parkinson, los actores se reunieron después de 37 años con el fin de recordar sus días en los estudios de grabación, los momentos más memorables de su amistad y cómo fue su experiencia con el auge de las películas.



Además, en la sesión de preguntas y respuestas, Fox también habló de la enfermedad contra la cual ha luchado desde sus 29 años y que desde entonces, no sólo ha hecho que deba realizar constantes cambios en su vida, sino que también lo ha impulsado a emprender proyectos alejados de la pantalla grande.

“Esto ha traído a mi vida muchas cosas importantes. Es un regalo y no lo cambiaría por nada”, comentó el actor cuando hablaba de la Fundación Michael J. Fox, la organización sin ánimo de lucro que busca encontrar una cura para el Parkinson, creada por él mismo y su familia.



Esta ha motivado a más de 48 mil personas para contribuir en el estudio de esta enfermedad, además de la creación de planes terapéuticos y ensayos clínicos comprometidos con la misma.



"No podía recordar las líneas"

Michael J. Fox nació en 1961 en los suburbios de Vancouver, Canadá. Fue diagnosticado con Parkinson en 1991 y el año 2000 anunció que reduciría sus actividades para poder concentrarse en su salud. Se retiró de la serie "Spin City" en enero y ese mismo año creó su propia fundación para la investigación y cura de la enfermedad. En 2012, Fox anunció su intención de volver a actuar a tiempo completo. En 2013, regresó a la cadena de televisión en horario estelar como Mike Henry en "The Michael J. Fox Show" de NBC.



Pero lastimosamente su regreso trajo consigo muchos obstáculos, que lo llevarían a retirarse definitivamente en el 2020, año en el que relataría en su libro ‘No Time Like The Future: An Optimist Considers Mortality’, tres décadas de aprendizajes, frustraciones y el doloroso proceso que ha tenido que vivir.

Ma série préférée du monde entier: Spin city avec Michael J. Fox. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/grjISUDl0v — La Loutre à lunettes 🇺🇦 (@kelly_diote_pff) October 9, 2022

En él cuenta que ha tenido problemas con el habla, su memoria y equilibrio. Por ejemplo, en el 2018 le encontraron un tumor benigno que hacía presión en sus espalda, creando el riesgo de generar una parálisis en la parte inferior de su cuerpo por la zona en donde estaba ubicado.



Tuvo que someterse a una operación casi que de emergencia, pero pocos meses después de completar la fisioterapia, Fox perdió el equilibrio y se cayó en su casa de Manhattan. Se rompió el brazo izquierdo, lo que lo obligó a tener una segunda cirugía en menos de un año.



Por otro lado, retener cosas a corto plazo también se ha vuelto todo un desafío. Para mediados de este año, el actor habló con el comediante Mike Birbiglia en el podcast “Working It Out”, donde contaba su frustración al olvidar fácilmente sus líneas.

“Era un espacio en blanco. Simplemente no podía recordar las líneas. No acepto algo con muchas líneas porque no puedo hacerlo. No puedo recordar cinco páginas de diálogo. No puedo hacerlo”, explicó durante la conversación.



Además, en su libro también cuenta que actuar se vuelve difícil, pues muchas veces le cuesta pronunciar algunas palabras, razón por la cual debe estar constantemente haciendo ejercicios, como repetir trabalenguas.



Sus movimientos también se han visto afectados. Los temblores y movimientos repetidos en sus manos y pies, afectan a la caracterización de los personajes. Así como la limitación de muchos movimientos, los cuales ya se venían presentando desde el 91.

Aún así, el humor ha sido fundamental para el proceso. "Al principio nos ocupamos de lo que es divertido en la situación", dijo Fox. "Nos reímos de eso y luego lo enfrentamos. Pero siempre con humor. El humor es el filtro para todo".



Esto es lo que ha caracterizado el optimismo del actor. En su libro relata que aprendió a agradecer por cada situación. Desde pasar tiempo con su familia, aprender algo nuevo y celebrar con alegría éxitos profesionales, como su actuación ganadora de un premio Emmy en “The Good Fight” o su nominación en “Rescue Me”.

