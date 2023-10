Estos son los pros y contras del nuevo tren que conecta con Orlando, en Miami

Después de años de construcción y la apertura de las primeras estaciones locales en el Sur de Florida, el Brightline llegó finalmente al aeropuerto internacional de Orlando, marcando una revolución para un estado donde el tren ha sido una ausencia notable.

Los vagones ultramodernos del Brightline inician su viaje en la estación de Miami, ubicada en el Downtown, y hacen paradas en Aventura, Fort Lauderdale, Boca Ratón y Palm Beach antes de acelerar hacia el centro de la península, la meca mundial de los parques temáticos.



En la estación de Fort Lauderdale, a la que se subió el autor del artículo publicado por 'La Nación', se encuentra a tan solo 15 minutos del aeropuerto del mismo nombre.



(Además: ¿Cuánto vale la green card de Estados Unidos y cuál es el proceso para obtenerla?).



La empresa ofrece un servicio de traslado entre la estación y el aeropuerto por un costo de US$10 para el primer pasajero de la familia y US$5 para los siguientes. Este servicio también se ofrece desde la estación de tren de Miami y su aeropuerto.

Facebook Twitter Linkedin

Durante la inauguración de la estación, partieron los primeros trenes de pasajeros de Brightline. Foto: EFE

En las terminales, se pueden adquirir los boletos en el momento a través de computadoras. El Brightline ofrece dos tarifas: una 'Smart' desde US$79 y una 'Premium' por US$149. Además, se recomienda comprar los boletos con anticipación en línea.



Los pasajeros pueden llegar a la terminal con 15 minutos de antelación para escanear sus boletos desde el teléfono y pasar sus pertenencias por un escáner antes de dirigirse a la sala de embarque.



(Lea también: El barrio de California que está entre los 40 más ‘cool’ del mundo).



Los pasajeros que optan por la tarifa 'Premium' disfrutan de un área VIP con refrescos y comida gratuita, mientras que los demás pueden comprar comida en el bar Mary and Mary, que se encuentra en todas las estaciones, o en un mercadito autoservicio totalmente automatizado.



Los asientos del tren cuentan con una mesa amplia, dos enchufes y dos cargadores de puerto USB. El personal de a bordo vende comida y refrescos a lo largo del viaje. En el vagón 'Premium', ubicado al frente de la formación, la comida y las bebidas alcohólicas están incluidas, y el servicio es generoso, con múltiples pasadas durante el viaje.



(Además: Los precios de las propiedades caen en estas ciudades de Estados Unidos).



El viaje en tren ofrece vistas impresionantes a través de ventanas gigantes mientras atraviesa áreas que varían desde descampados con médanos y juncos hasta puentes sobre el agua con casas junto a lanchas amarradas.



Cuando se acerca al aeropuerto de Orlando, el tren reduce la velocidad, y al llegar a la moderna estación, las puertas se abren, marcando el final del viaje, que dura exactamente 2 horas y 57 minutos desde Fort Lauderdale.

Desde la estación, los pasajeros pueden acceder a servicios de transporte, como Uber y Lyft, que están disponibles por un costo de US$33 (ida) y US$26 (regreso) hasta Disney Springs, que se encuentra a 35 minutos.



También es posible alquilar un automóvil o tomar el servicio de shuttle Mears Connect, que cobra US$16 para adultos y US$13 para menores, con destino a la tierra de fantasía. Sin embargo, para grupos de dos personas o más, Uber resulta más conveniente, ya que Disney ha dejado de ofrecer transporte gratuito hacia el resort, incluso para los huéspedes allí alojados.

Los costos del viaje

El costo del viaje en el Brightline varía según la categoría. La tarifa 'Smart' parte desde US$79, mientras que los menores de 2 a 12 años pagan US$39. La tarifa 'Premium' tiene un costo de US$149 por el tramo.



(Lea también: El programa de California con el que se ayudará a las personas sin hogar).



El artículo también compara el costo del Brightline con las tarifas de vuelo a Orlando, que comienzan en US$45 por el tramo, pero en promedio son de US$80, sin incluir el equipaje.

Facebook Twitter Linkedin

Hay dos tarifas, la 'Smart' y la 'Premium'. Foto: Instagram @gobrightline

El tren ya incluye una maleta por persona, lo que ahorra costos adicionales. Si se decide viajar en avión el mismo día o al día siguiente, el pasaje puede costar US$234, mientras que en el tren se mantiene en US$79 para cualquier horario, incluso los que duran dos horas.



(Además: Las 5 ciudades de Florida donde las casas están más "sobrevaloradas").



El viaje en avión dura aproximadamente una hora y diez minutos, mientras que el trayecto en tren desde Miami toma tres horas y treinta minutos, y desde Fort Lauderdale, tres horas.

Sin embargo, la comparación no se reduce únicamente a una diferencia de una hora, ya que en el aeropuerto se requiere estar al menos una hora antes del vuelo, y luego de aterrizar se suman alrededor de 25 minutos para salir de la terminal.



Por lo tanto, el tren podría ser una opción más conveniente para viajes planeados con anticipación y equipaje limitado, mientras que el avión podría ser más económico para viajes cercanos a la fecha y con más opciones de horarios.



(Siga aquí: Fue rechazado por 14 universidades de EE. UU., pero un golpe de suerte cambió su vida).



El Brightline ofrece un total de 15 frecuencias diarias en cada sentido, lo que equivale a prácticamente una salida por hora. En resumen, si el viaje se planifica con antelación y con poco equipaje, el avión puede resultar más económico, casi a la mitad del precio. Sin embargo, para viajes de última hora con una mayor disponibilidad de horarios, el tren podría ser la mejor opción.



El primer tren parte de Orlando a las 4:38 y el último a las 20:54, mientras que el primer tren de Miami sale a las 6:41 y el último a las 21:41.



La comparación con el viaje en automóvil demuestra que el tiempo de viaje es similar al del tren, pero la elección entre los dos se basa en la cantidad de personas que viajen.



(Además: El beneficio estatal que dejarían de tener los ganadores de lotería en Estados Unidos).



Para una sola persona, el viaje en automóvil costará alrededor de $45 en combustible y $20 en peajes, lo que lo hace comparable en precio al tren. Sin embargo, para una familia, el automóvil resulta ser mucho más económico. Incluso si no se planea usar el automóvil en Orlando, la tarifa de alquiler diario de $85 para rentar un automóvil en Miami y devolverlo en Orlando en el mismo día puede ser conveniente. Por otra parte, si se tiene la intención de utilizar un automóvil para desplazarse hacia los parques, el tren no es una opción.



El Brightline también ofrece un descuento para familias. Con el código 'ALLABOARD', se obtiene un 25% de descuento al comprar boletos para cuatro personas o más. Esto hace que el tren sea una opción más asequible para grupos.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basado en información de La Nación y contó con la revisión de una periodista y un editor.



- LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO

Más noticias