Hace un poco más de una semana Colombia se llenó de emoción por el rescate de los cuatro niños indígenas que duraron perdidos 40 días en la selva del Guaviare, luego de que la avioneta en la que viajaran perdiera el control.



(Le recomendamos leer: 'Cumplió su propósito': Mujer que dice comunicarse con animales habla del perro Wilson).



Sin embargo, con esa noticia también llegó la información de que ‘Wilson’, uno de los caninos claves dentro de la operación esperanza, se había perdido en la frondosa selva. Desde entonces, no se conoce el paradero del perro.

Usuarios en redes sociales han manifestado su preocupación por la vida del animal, mientras que cerca de 70 uniformados del Ejército Nacional continúan en la zona de terreno para hallar con vida a la mascota.



Pero dentro de todas estas opiniones compartidas se volvió viral el video de Mia Vanegas: una mujer que dice tener la capacidad para hablar con los animales.

La mujer dice que hablar con los animales es una conexión desde el amor. Foto: Mia Vanegas

Según esta comunicadora social y coach, 'Mia', una perrita que tuvo hace algunos años, la ayudó a encontrar la respuesta a múltiples preguntas que se hacía a diario: ¿A qué vine? ¿Tendré un propósito o misión? ¿Hay algo más? ¿Por qué mis relaciones son siempre iguales? ¿Por qué mis parejas me hacen sufrir? ¿Por qué mi papá me odia?



(Le podría interesar: ¿Regresará Wilson? Indígenas dicen que perro rescatista fue intercambiado con espíritus).



Fue entonces, cuando en medio de esa conexión tan profunda, descubrió que tenía la habilidad para hablar con los animales, pero que solo saldría a la luz cuando ella aceptara ese don que había adquirido.



Dice que ha estudiado mucho para llegar a ese nivel de comunicación y que todo se base en la búsqueda por aportar una ayuda en el bienestar animal, entendiendo que esa también es una forma de sanar y reconocer a los demás seres vivos.



Mia Vanegas habla de la importante de tener presente que no hay limitaciones entre lo que se concibe como “amor” y dice que es valioso aprender a perdonar, a aceptar y a reconocer todas las capacidades que el universo ha puesto en su camino.

La habilidad de la mujer fue descubierta junto a su perrita 'Mia'. Foto: Mia Vanegas

¿Qué dijo sobre el perro ‘Wilson’?

Wilson fue una de las piezas clave para encontrar a los niños perdidos en la selva. Foto: Twitter @FuerzasMilCol

En su cuenta de TikTok, Mia Vanegas dijo que el canino héroe en la operación esperanza ya había cumplido con su propósito y que la forma de agradecerle por su valiente trabajo es enviándole toda la energía positiva en cualquier lugar que esté.



(Además: La historia de Wilson: los rastros que se conocen del perro perdido en la selva).



"En este momento lo que yo les digo que podemos hacer es conectarnos a Wilson.Simplemente imagínenlo, siéntanlo con una gran sonrisa, agradézcanle, denle el valor de lo que él hizo. Las almas tienen misiones, las almas tienen propósitos y él cumplió su propósito".



Finalmente, Vanegas invitó a las personas a dejar el mal genio por lo que le está pasando a Wilson. "Dejemos un poquito de llenarnos de rabia por lo que está sucediendo, y mejor conectémonos al amor y a la gratitud; conéctense a él, díganle gracias por lo que hiciste, háganle sentir que es un héroe, que estamos orgullosos de lo que realmente hizo y se lo agradecemos, y que le enviamos mucha luz para reconozca el camino de regreso a casa, si es lo que él elige como alma y si es para su más alto bien".

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

