Karol G es, hoy por hoy, una de las artistas colombianas con más proyección internacional. Sus canciones son escuchadas por todo el mundo y así lo demuestran las cifras, pues en este 2022 entró en el top diez de cantantes latinas con más reproducciones en Spotify, siendo ‘Provenza’ uno de los temas con mayor alcance.



(Siga leyendo: Carmen Villalobos despide a ‘Capu’, el perro que crió junto a Sebastián Caicedo).

Si bien ya va a finalizar el año, ‘Cairo’, su más reciente sencillo, sigue estando en lo más alto de las listas de reproducción con 68 millones de visualizaciones en YouTube a menos de un mes de su estreno mundial.



Algunas de las celebridades internacionales más importantes se han dejado ver disfrutando de esta nueva producción, que sitúa a la antioqueña en las entrañas de la cultura egipcia para cantarle a un nuevo amor que logró flechar su corazón.



Ese fue el caso de la ex actriz porno Mia Khalifa, quien a través de un video causó furor en las redes sociales por grabarse bailando y cantando uno de los versos insignias de la melodía: “jure que nunca me iba a dejar coger de ningún cul* y aquí me tienes hablándote bonito”.



(También: Niño que pidió poder abrazar a su papá en Navidad recibió lluvia de regalos).

La compositora, oriunda de Medellín, no dudó en postear la reacción de la celebridad en sus historias de Instagram, donde se ganó los aplausos de algunos de sus más de 58 millones de seguidores.



Cabe destacar, que la modelo de contenido para adultos fue novia del reggaeton Jhay Cortez, con quien se le vio en varios eventos públicos como en entrega de premios y en algunos conciertos que tenía el cantante puertorriqueño por el mundo.



Sin embargo, desde agosto del presente año medios especializados informaron que el amorío terminó de manera fugaz. Según se pudo averiguar en su momento, las razones de la ruptura probablemente fueron por una infidelidad del intérprete de ‘No me conoce’, pues trinos de la libanesa confirmarían esta hipótesis.



"Los hombres que engañan para impresionar a otros hombres son la cima de lo ridículo”, manifestó la celebridad.



(Lea: La razón por la que parejas tienen más sexo en vacaciones).

Men cheating to impress other men is peak corny — Mia K. (@miakhalifa) July 29, 2022

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO