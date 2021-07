Mia Khalifa llora por joven que fue acosada por parecerse a ella

Una de las mujeres más conocidas en el mundo de la filmografía de contenido para adultos es Mía Khalifa; actriz que, a sus 28 años, se ha convertido en una estrella en este tipo de material, tras haber iniciado en la industria a los 21.



(Le puede interesar: Muere la actriz porno Kristina Lisina tras caer de un piso 22).

Cuando tenía 13 no quería usar mis lentes porque mis compañeros me decían que me parecía a Mía Khalifa, y hasta el día de hoy no uso anteojos porque me hace sentir incómoda FACEBOOK

TWITTER

Es importante destacar que Mía decidió salirse de la industria pornográfica hace 7 años. Su participación en producciones de material sexual solamente duró tres meses, tiempo suficiente en el que labró su fama mundial.



No obstante, su reconocimiento vino acompañado también de diferentes amenazas por las interpretaciones que hacía en los videos, en los cuales cumplía las fantasías de algunos hombres del público y, según ella, se dejaba cosificar a cambio de dinero.



Uno de los materiales por los cuales fue fuertemente criticada, e incluso recibió intimidaciones de muerte del califato islámico ISIS, fue un video producido en el 2014 en el que la actriz aparece con un ​​hiyab​, velo que cubre la cabeza y el pecho de las mujeres musulmanas.



Debido a estas amenazas la actriz dio un paso al lado y está adelantando trámites legales para descolgar de la web los videos en los que aparece. Sin embargo, en reiteradas entrevistas ha insistido en que, en su momento, no dimensionó las implicaciones de su trabajo.



(Lea también: Mujer revela cuánto pagan a actores y qué tan real es ‘Caso cerrado').



Recientemente @oreo_mlkshake, una usuaria en TikTok, confesó que no usa lentes para evitar que mencionen el parecido físico que tiene con la exactriz porno:“Cuando tenía 13 no quería usar mis lentes porque mis compañeros me decían que me parecía a Mía Khalifa, y hasta el día de hoy no uso anteojos porque me hace sentir incómoda”.

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).



Esta revelación personal conmovió a Khalifa, quien compartió un video en su cuenta oficial de TikTok reaccionando al mismo. En el clip se le ve en primer plano llorando conmovida por la confesión y sintiéndose, en cierta medida, culpable.

(Si nos visita desde la app de EL TIEMPO vea la publicación aquí).



“Lo siento mucho por todas las chicas que fueron cosificadas mientras crecían debido a esto. Me desgarra, merecían vivir en paz su inocencia”, escribió en las historias de su cuenta oficial en Instagram.



“Muy en el fondo sé que no soy la única responsable, pero la culpa es aplastante. Ojalá pudiera proteger a todas las niñas pequeñas de la mirada masculina, porque yo sé cómo me siento cuando los hombres me acosan en público, y me mata que otras chicas reciban el mismo abuso solo por parecerse a mí”, agregó.



(Nota relacionada: Scarlett Johansson estaría embarazada por segunda vez).



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Adriana Betancur, expresentadora de 'RCN', cuenta cómo sigue su salud

Hija de Valdiri tiene chupo bañado en oro y con cristales Swarovski