Depredadores. Así fue como Mia Khalifa, estrella de Onlyfans, definió a los hombres mayores de 30 años que salen con jóvenes de 18 años de edad.



La mujer de 29 años volvió a ser tendencia en redes sociales después de haber hecho varias declaraciones con respecto a la diferencia de edad de una pareja en una entrevista con la modelo americana Emily Ratajkowski en la que hablaron sobre el trabajo sexual y la imagen corporal.

En el podcast ‘High Low with EmRata’ (‘Altos y Bajos con EmRata’) publicado el pasado 29 de noviembre por Sony Podcasts, Mia declaró que los hombres que buscan deliberadamente chicas que son décadas menores que ellos están hambrientos de poder y tristes.



"Se están quedando cortos en muchos lugares y ese es el único lugar al que pueden acudir para sentir que tienen algo en la escala del poder", complementó. Ratajkowski estuvo de acuerdo con Khalifa y dijo: "En última instancia, es depredador”.

Estas declaraciones dieron mucho de qué hablar en Twitter, especialmente por quienes colocaban el escenario contrario, en el cual una mujer mayor estuviese persiguiendo a un hombre.



No obstante, unos días después, la actriz libanesa decidió explicar mejor a lo que se refería por medio de su cuenta de Instagram.

"Esa es una niña, ella es una niña. Su corteza prefrontal todavía funciona como una niña. Por lo tanto, un hombre que persigue a una mujer tan joven es un maldito depredador", dijo en sus historias de la red social de Meta.



Esto tuvo que ver mucho con los comentarios hechos por los cibernautas que asumieron que ella estaba en contra de cualquier relación donde hubiese una diferencia de edad. Aun así, especificó que ella hablaba de aquellas en las cuales la diferencia de edad es significativamente mayor y especialmente en las que las mujeres pueden apenas estar comenzando la mayoría de edad.

"He visto cosas como 'Mia Khalifa cree que la relación de Amal Clooney y George Clooney es inapropiada debido a la diferencia de edad'. No es verdad. Después de los 25, si quieres salir con alguien con una diferencia de edad de 30 años, eso depende de ti, has podido calcular esa decisión como un adulto", explicó.



Así mismo, reveló que una vez ella misma también salió con un hombre mucho mayor que ella cuando era adolescente.



“No estoy opinando aquí. Hablo por experiencia genuina porque fui aquella chica de 18 años que defendió con vehemencia el salir con alguien significativamente mayor”, le dijo a sus más de 27 millones de seguidores.

No es la primera vez que Khalifa alza su voz. De hecho, en los últimos años se ha caracterizado por hablar abiertamente sobre las injusticias que hay en la industria pornográfica, la explotación sexual y el machismo, además de dar sus opiniones por medio de sus cuentas de Twitter e Instagram.

