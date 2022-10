Mia Khalifa es una exactriz de cine pornográfico que salió de la industria hace unos años, se convirtió en modelo y en una verdadera influencer con 27 millones de seguidores alrededor del mundo. Sacando provecho de su fama y de su buena presencia, esta mujer de origen libanés, de 29 años, que actualmente vive en los Estados Unidos, abrió una cuenta en el sitio para adultos OnlyFans.

En una reciente entrevista, la joven, cuyo nombre real es Sarah Joe Chamoun, dijo que en esa plataforma suele “estafar” a algunos de sus usuarios: quienes quieren romper las reglas que ella sigue en ese sitio. “Soy la persona más mala del mundo”, se autodefinió la modelo, tras hacer su revelación.



Khalifa estuvo apenas tres meses en el universo del cine para adultos, cuando tenía 21 años, pero alcanzó fama mundial (y se convirtió en la actriz más convocante de ese género) al provocar un revuelo por haber grabado escenas de sexo llevando un hiyab, el velo que utilizan las mujeres musulmanas. Luego del abandono de la industria del porno, la actriz ingresó en una lucha judicial para que esos videos se eliminaran de las plataformas, ya que la exponían a reiteradas amenazas de muerte por parte de extremistas religiosos.



Lo cierto es que los tiempos del cine para adultos de Khalifa pasaron, pero su fama no. La modelo se transformó en una influencer y abrió una cuenta en OnlyFans, el lugar donde mujeres de todo el mundo - pueden ser famosas o ignotas- suelen exhibirse en fotos o en videos con escasa ropa y actitud sensual para las personas abonadas.



Pero en una reciente entrevista con la comediante estadounidense Ziwe, para el canal ‘ShowTime’, la exactriz para adultos reveló cuál era el contenido que subía a OnlyFans y qué era lo que hacía con los seguidores menos respetuosos.

'De verdad los estafo'

La conversación sobre ese tema comenzó cuando Ziwe le preguntó a Khalifa qué tipo de contenido subía ella a su cuenta en la plataforma para adultos. “Desnudos, no”, respondió ella, para sorpresa de su entrevistadora, y luego añadió: “Yo lo llamaría una desnudez sugerida”.



Entonces, la anfitriona del programa le consultó cómo era que ella generaba el compromiso de sus seguidores, a lo que la exactriz porno respondió: “Lo hago hablándoles estupideces”. “¿Qué quieres decir con eso?”, inquirió nuevamente Ziwe. “Es que soy la persona más mala del mundo”, respondió ella.



Cuando la entrevistadora le pidió que se explaye en sus conceptos, la modelo explicó: “Si alguien viene a hablarme de mala manera y me dice, por ejemplo: ‘Mandame contenido XXX’, yo voy, busco el block de notas y anoto: ‘XXX’. Después les cobro 15 dólares para que puedan desbloquear ese contenido”.



“Realmente me divierto mucho allí con la gente que no respeta mis límites. De verdad los estafo”, concluyó la modelo, ante la mirada de sorpresa de Ziwe.



Más adelante, y ya puesta a declarar con conceptos controversiales, cuando la entrevistadora le consultó acerca de si ella no sentía que vendía su cuerpo en OnlyFans, la modelo replicó: “Creo honestamente que si nos guiamos por la definición ‘vender tu cuerpo’, estar en el ejército es peor que estar en OnlyFans, porque en ese caso le estás vendiendo tu cuerpo al gobierno”.

