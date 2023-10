'Mi primera chamba': Este es el origen de la nueva tendencia viral en TikTok

Una nueva tendencia viral ha invadido TikTok, la popular red social conocida por su variedad de desafíos.



En esta ocasión, los usuarios han adoptado el audio 'Mi primera chamba' para compartir anécdotas relacionadas con sus experiencias laborales. Pero, ¿cómo surgió esta tendencia?

El hashtag '#Miprimerachamba' ha acumulado un asombroso total de 1.7 billones de visualizaciones, alentando a los usuarios a relatar sus vivencias laborales, centradas no en los logros, sino en los errores que han cometido en el trabajo. Algunos incluso han optado por compartir videos de personas que desempeñan trabajos poco convencionales.



(Además: La historia detrás del vendedor de BonIce a quien le habrían robado su carro ambulante).



Durante la última semana, se han difundido videos que se han vuelto virales no solo en TikTok, sino también en otras plataformas, en los cuales se presentan situaciones excepcionales que han ocurrido en el entorno laboral.



Estas situaciones han llevado a quienes las experimentaron a pensar que quizás se trate de su último empleo. Esto es especialmente relevante en México, donde la palabra "chamba" se utiliza para referirse al trabajo que una persona realiza.

Los videos muestran situaciones sorprendentes, como paramédicos que lesionan a las personas que están tratando de ayudar, trabajadores que rompen cristales, o empleados de funerarias que sufren accidentes con los ataúdes. Estos momentos inusuales se han vuelto inmortales en el nuevo trend de TikTok.

¿Cómo inició el trend?

La pregunta que surge es: ¿cómo y de dónde proviene este nuevo audio viral, 'Mi Primera Chamba'?



El audio, que se ha vuelto viral en las redes sociales, está inspirado en la canción 'Si la Calle Llama' de Eladio Carrión, aunque la versión original de la canción no contiene los versos en cuestión.



Aparentemente, se cree que este audio fue generado con inteligencia artificial.

Según el usuario de TikTok Ignacio Molina Mercado (@bluegrave_), él afirma ser el creador del audio que se volvió viral.

En una publicación en su cuenta, explicó que él había creado el audio originalmente, pero que luego fue 'robado' por otros usuarios, y sus publicaciones fueron silenciadas. En una segunda publicación, compartió que el audio llegó a Eladio Carrión, quien no dudó en unirse a la tendencia y utilizar el material, a pesar de que supuestamente él no lo había grabado personalmente.



(Lea más: Aida Victoria Merlano se sinceró sobre su ausencia en redes: ‘Me encerraba a llorar’).



El propio Eladio compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en el que utiliza el audio viral 'Mi Primera Chamba' de TikTok, y se puede escuchar cómo interpreta el tema musical en un concierto.



La letra de la canción, creada por el usuario @bluegrave y con la voz de Eladio Carrion, dice: "Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba y le dije que la de cambiar me la sé, me dijo de una, güey, pon sino ¿cómo vas a comer?".

Algunos de los videos más populares

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basado en información de El Universal y contó con al revisión de una periodista y un editor.



- EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO

Más noticias