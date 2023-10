'Mi primera chamba': el 'trend' que exhibe los errores o incidentes en los trabajos

TikTok es conocido por ser una plataforma que alberga una amplia variedad de contenido, desde habilidades destacadas hasta divertidos errores. Uno de los últimos 'trends' que captó la atención de los usuarios se llama 'Mi primera chamba'.

'Mi primera chamba'

La nueva tendencia se ha convertido en un fenómeno viral que muestra incidentes ocurridos durante la jornada laboral. Estos videos van desde situaciones cómicas hasta accidentes más serios.

Un ejemplo de este es el video compartido en la cuenta de @gonzafrdknde, en el que se observa a una persona perdiendo el control de una serie de refrescos debido a su peso y dejándolos caer.



La grabación ha acumulado más de 10 millones de reproducciones y ha generado risas entre los espectadores.

Otro video que se ha vuelto viral muestra a alguien que, aparentemente por accidente, rapa a un supuesto cliente cuando se le cae una parte de la máquina que utiliza para cortar el cabello. La situación, aunque embarazosa, generó simpatía entre los usuarios de TikTok.

En otro, una joven acomoda cuidadosamente los platos en una charola para luego servirlos, pero al intentar levantar la charola, todos los platos terminan cayendo en un cesto. Este incidente, aunque frustrante para la trabajadora, ha sido compartido y comentado por muchos en la plataforma.

¿De dónde salió el audio viral?



El audio viral que dio origen al trend 'Mi primera chamba' proviene de una adaptación o remix de la canción 'Si la calle llama' de Eladio Carrión, una colaboración que incluye a Bryant Myers y Myke Towers.

En el audio, se puede escuchar la letra modificada que dice: "Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré, mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear yo me la sé".

Es importante recordar que, aunque estos videos formen parte de un trend en TikTok, los accidentes en el trabajo no deben tomarse a la ligera. Si usted se encuentra en una situación en la que ha sufrido un incidente, es fundamental buscar ayuda de inmediato.

¿Cómo crear un video viral en TikTok?

