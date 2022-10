El ‘mood’ del cine, es decir, la carga emocional como la acción, aventura, drama, fantasía, melodrama, misterio, romance, comedia, entre otras, ha logrado que los receptores de cada película queden atrapados por las diferentes historias; algunas causan tristeza, pero hay otras que provocan risas y entretenimiento. Este es el caso de ‘Mi Pobre Diablillo’ que fue estrenada en 1991, dejando grandes recuerdos por las travesuras de ‘Junior’.

‘Mi Pobre Diablillo’ narra la historia de una pareja que decide adoptar a ‘Junior’, un niño de siete años que ha sido devuelto más de treinta veces al orfanato. Aunque los esposos lo ven dulce y tierno, en más de una ocasión les hace pasar penas y malos momentos por tantas maldades que les comete a las personas que va conociendo.



De la película se recuerda a sus personajes como ‘Junior Healy’, protagonista interpretado por Michael Oliver, ‘Trixie’ (Ivyann Schwan), ‘Flo’ (Amy Yasbeck), ‘Igor Peabody’ (Gilbert Gottfried), ‘Ben’ (John Ritter), entre otros. Todos ellos han tenido un cambio extraordinario desde que salieron en aquella película de comedia.



‘Junior Healy’ (Michael Oliver)

Michael Oliver contaba apenas con la edad de nueve años cuando inició su carrera como actor e interpretó al niño travieso ‘Junior Heal’. Al momento de tomar el personaje, Oliver no tenía experiencia en la actuación. Sin embargo, su interpretación fue tan deslumbrante que estuvo nominado al premio ‘Artista Joven’ como ‘Mejor actor en un rol principal en una película de comedia’. Y aunque no ganó, sí logró llevarse el cariño de quienes disfrutaron las tres películas.

No obstante, jamás se volvió a ver a Oliver en el mundo del cine, pues decidió retirarse de dicha carrera y actualmente se dedica a la programación y a la industria tecnológica.

‘Trixie’ (Ivyann Schwan)



Posterior a su personaje de ‘Trixie’ en ‘Mi pequeño diablillo’, fue elegida para el papel de ‘Claudia’ en 'Entrevista con el vampiro'.

Trixie apareció en la segunda película de 'Mi Pobre Diablillo', siendo la mejor amiga de 'Junior' y acompañándolo en cada travesura. Foto: Instagram: @ivyannschwan y Universal Studios

No obstante, tuvo que rechazar la oferta porque su madre consideró que no era apropiada. Tiempo después, la pequeña ‘Trixie’ trascendió al mundo musical y lanzó su primer disco 'Daisies'. Luego creó el grupo ‘Ivyann Sugar & The Spice’.



Sin embargo, no creció en la industria, por lo que decidió retirarse del ámbito artístico para estar de lleno en su hogar como madre y esposa. En la actualidad, Schwan se ve feliz presumiendo a su hijo en sus redes sociales.



‘Ben’ (John Ritter)

Fue conocido como el padre incondicional del malcriado ‘Junior’. Además de estar en ‘Mi Pobre Diablillo’, Ritter participó en diferentes películas como ‘Eso’, ‘La novia de Chucky’ y ‘Resplandor en la noche’.

Ben fue un padre muy paciente, pues aguantó todas las travesuras de su hijo 'Junior' y, pese al comportamiento de su hijo, siempre le dio mucho amor. Foto: Universal Studios y The Grosby Group

En su paso por ‘Mi Pobre Diablillo’ tuvo una gran cercanía con ‘Amy Yasbeck’, quien interpretó a ‘Flo’ en la misma cinta. Después de las grabaciones, ambos salían en citas románticas hasta llegar al punto de enamorarse. En 1998, los actores tuvieron una hija y se casaron un año después.



Sin embargo, no todo fue felicidad para la pareja, pues en 2003 Ritter enfermó de gravedad y a las pocas horas se conoció la noticia de su fallecimiento, cuando contaba con la edad de 54 años.

‘Flo’ (Amy Yasbeck )

Fue la amorosa y tierna madre del inquieto ‘Junior’. Asimismo, actuó en otras producciones como 'Mujer bonita', 'La Máscara´ y 'Splash, otra vez'.

Siempre fue amorosa con 'Junior' y su esposo 'Ben'. Era quien más intentaba controlar las accione de su hijo. Foto: Universal Studios e Intagram: @yasbeckamy

Tras la muerte de su esposo, John Ritter, Yasbeck decidió seguir en la actuación. El último personaje al que le dio vida fue al de ‘Claudia’ en un capítulo de 2016 de ‘Pretty Little Liars’ titulado ‘No Molestar’.



Después de despedirse del cine, actualmente se dedica a crear conciencia sobre la disección aórtica, enfermedad que le causó la muerte su pareja.



‘Sr. Peabod’ (Gilbert Gottfried)

Actuó en tres películas de la comedia. En la primera estuvo como un burócrata de adopciones, en la segunda participó como el director de una primaria y en la tercera fue un dentista rudo y amargado.

Fue una de las víctimas de sabotaje de 'Junior'. Siempre se desesperaba por las pesadas bromas que le hacía el pequeño diablillo. Foto: Universal Studios e Instagram: @ gilbert_gottfried

Gottfried siguió por el camino de la actuación y estuvo en producciones como ‘Aladdin’, ‘Los aristogatos’, ‘Comedy Central’ y en su podcast 'El sorprendente y colosal podcast de Gilbert Gottfried'. Tristemente falleció el 12 de abril de 2022, a sus 67 años, a causa de una enfermedad.

