La amistad de los artistas Shakira y Alejandro Sanz ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, pues tras el lanzamiento de la canción de la colombiana dedicada a Piqué el español ha salido a mostrar su apoyo.



Con frases cortas en Twitter ha dado cuenta de qué lado de la historia está, pero no es la primera vez que comparten muestras de afecto.



De hecho, el pasado 18 de diciembre, en el cumpleaños de Sanz, Shakira le dedicó un tierno mensaje en redes sociales y cuando salió su primera entrevista tras la separación (que fue concedida a la revista ‘Elle’) mencionó: “Ha sido increíble encontrar el apoyo de tantos colegas, no solo amigos sino también colegas, personas que me han estado ayudando constantemente”.

Luego, completó lo dicho al afirmar que personalidades reconocidas dentro del mundo del espectáculo como will.i.am, Chris Martin, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz “se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano”.



Y es que no han bastado las colaboraciones que tienen en canciones como ‘La tortura’ y ‘Te lo agradezco, pero no’, pues la química ha saltado de las pantallas al plano real y sus seguidores insisten en que harían buena pareja.



No obstante, ellos mismos han insistido en que tienen una sólida amistad que sobrevive a los 20 años.



En 2019, por ejemplo, Alejandro Sanz se encontraba dando conciertos en el marco de ‘La gira’, tour promocional de ‘El disco’, y sin que nadie se lo esperara hizo la siguiente declaración: “Tengo una amiga que cuando nos juntamos es como esos eclipses que ocurren muy de vez en cuando, pero que siempre espero con un cristal en el ojo para que no se me escape el alma”.



“Es una de esas amigas que solo con su cercanía me cambia el ph del alma”, confesó. “Si yo pudiera pedir un deseo para este concierto sería cantar con ella, ya saben que no soy de darme por vencido, así que a pesar de que ella es como un planeta que orbita en otra galaxia le pregunté si vendría a darnos un abrazo y me dijo que sí”.



Acto seguido, tras pronunciar las palabras “les presento a mi planeta favorito”, salió Shakira y presentaron juntos ‘La tortura’. Este tema en su momento marcó un hito en la música pop, pues incorporó también sonidos de reggaetón y su video llamó la atención, una producción de Michael Haussman en la que se ve a Sanz espiando a Shakira desde su ventana.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS