Mi Pana Emprende: así es la feria colombo-venezolana de ideas

Si usted es emprendedor, esta información es de su interés.



En los próximos días se llevará a cabo un evento que busca, además del impulso y la visibilización de ideas y emprendimientos, la cooperación y coordinación entre colombianos y venezolanos quienes, mediante sus ideas, buscan la construcción de un futuro empresarial.

Mi Pana Emprende, iniciativa de fortalecimiento empresarial, llega en un momento crucial, pues durante el último año se presentaron diversas dificultades económicas a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19, situación aún vigente tanto en Colombia como en el mundo.



Esta ‘ventana’ de emprendimientos se llevará a cabo durante tres días: el 16, el 17 y el 18 de abril. Es decir, iniciaría este viernes y culminará el domingo.

La Feria Virtual Mi Pana Emprende reúne a más de 30 emprendimientos de migrantes venezolanos Flag of Venezuela que están radicados en la ciudad de Bogotá y Soacha.



Fecha: 16, 17 y 18 de abril

Fecha: 16, 17 y 18 de abril

Organizan: USAID, OIM, Fundación CITI y @Poligran #MiPanaEmprende

Es importante destacar que Mi Pana Emprende será enteramente virtual.



El evento es liderado “por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia y la Fundación Citi, implementada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo del Politécnico Grancolombiano en las zonas de Bogotá y Soacha, en ejecución del Programa de Integración Socioeconómica y Cultural de la Población Migrante Proveniente de Venezuela”, según un comunicado oficial.



En el mismo texto se resaltan otras alianzas importantes como: “Cuso International, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Minuto de Dios, Sharecollab con el apoyo de la Fundación ANDI y la Asociación Colombiana de Chefs”.

La estructuración empresarial se dará de la siguiente manera: habrá 29 emprendimientos propios del Programa; 10 emprendimientos invitados por CUSO International, y 18 emprendimientos de la Fundación Minuto de Dios.



Mi Pana Aprende se hace “con el fin de que proyectos productivos puedan obtener un alcance mayor en el mercado empresarial financiero y, así mismo, obtener una inclusión cultural y social en Colombia”.

Estas son las fechas y horas de transmisiones en vivo

● 16 de abril de 2021: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. ‘Conoce a los Panas emprendedores’.



● 17 de abril de 2021: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. ‘Sabías que… hazlo fácil en casa’.



● 18 de abril de 2021: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. ‘Mi Pana favorito’.



Cualquier información adicional se puede obtener en la página oficial del evento.

