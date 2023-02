Esta historia sucedió en 2018, cuando estaba en mi último año de universidad. Conocí a alguien que, durante mucho tiempo y a pesar de todo, fue el amor de mi vida. Ella, unos cuantos años mayor que yo, hermosa y sí, hay que decirlo, algo creída, tenía un temperamento fuerte. Trabajaba como supervisora en la empresa en la que hice las prácticas. Estaba casada y era feliz con su matrimonio.

(También le podría interesar: 'Amigo, el ratón del queso: historias de cómo conquisté las novias de 3 amigos')

Yo, un estudiante pilo y, a la vez, vago. Era irreverente. En ese momento, tenía una relación de muchos años, que iba en picada. Pasó el tiempo y la supervisora se convirtió en mi amiga, con quien charlaba y a menudo coqueteaba. Cuando me ponía pesado o la invitaba a salir, dejaba de responder.

me convertí en un libro abierto que ella podía consultar cuando quisiera. FACEBOOK

TWITTER

En un intento, aceptó una cita conmigo. Fuimos a un restaurante, hablamos durante horas, nos reímos y hubo una química poco usual. Me contó que su matrimonio no había funcionado. Yo, por mi parte, le conté que mi relación también había finalizado. Ese día conversamos sobre la vida, pero no pasó nada más.

Sin duda disfrutaba de su compañía. Poco a poco me conoció, supo todos mis miedos. Aunque yo a veces era hermético, le empecé a contar historias, traumas, hasta que me convertí en un libro abierto que ella podía consultar cuando quisiera. Yo le decía cosas bonitas para enamorarla a lo que respondía entre risas: “nooo, otra vez clásicos del reggaetón volumen I”.

Tras unos cuatro o cinco meses de salir, nos besamos por primera vez. Sentí que me iba a morir. ¡Me estaba besando con ella! Después de haber pensado que no se iba a interesar en un niño, un recién graduado de la universidad.

Facebook Twitter Linkedin

Sentí que me iba a morir. ¡Me estaba besando con ella! Foto: iStock

Al día siguiente, salimos a comer a las afueras de la ciudad, nos saludamos de beso en la mejilla como si antes no hubiera pasado nada. De regreso, nos besamos, nos fuimos a mi casa y tuvimos una de las tardes más lindas que he vivido hasta el día de hoy. Sí, ¡pasó de todo! Estaba maravillado con esa mujer que me había dado tres vueltas en el arte del amor. Enloquecí por la pasión de sus besos, el calor de su cuerpo. Me encantó la facilidad con la que cumplió mi fantasía de estar con una mujer mayor que yo.

Ya no se sentía cómoda conmigo, me pedía que cambiara mi personalidad y su temperamento fuerte FACEBOOK

TWITTER

Me ausenté un par de días sin saber qué decir o cómo actuar. Afortunadamente, ella me habló, continuamos en contacto por chat. Luego de reflexionar, le comenté que había una vacante que se ajustaba a su perfil en la empresa en la que trabajaba en ese momento. Aplicó y al mes la contrataron, pues ella es excelente en lo que hace. Al principio, tuve mis dudas porque no es fácil decirle a la chica con la que estás saliendo que venga a trabajar a tu mismo lugar.

Seguimos saliendo, pero yo le tenía pánico al compromiso, entonces la presentaba como mi amiga o por su nombre sin mucha explicación. Actuaba como mi novia y hacíamos las cosas que hacen las parejas: peleábamos poco, hablábamos mucho y disfrutábamos de nuestro tiempo juntos. Incluso, a pesar de que no teníamos un nombre para nuestra relación, éramos fieles. Nunca se lo dije, pero yo la amaba locamente y para mí era la mujer de mis sueños. También me sentía amado, importante y distinguido.

Sin embargo, mientras la relación avanzaba, empezábamos a discutir frecuentemente. Ya no se sentía cómoda conmigo, me pedía que cambiara mi personalidad y su temperamento fuerte, que en un inicio me pareció encantador, empezó a ser un inconveniente. Sus reclamos eran cada vez más constantes, mi paciencia se agotaba cada día. Ella igual seguía siendo muy especial y demostraba firmeza conmigo. Nos gustaba ir a pueblitos a pasar los fines de semana, caminar, ir a comer, en fin, nos disfrutábamos cuando estábamos juntos.

Muy pronto, me di cuenta de que ella era una persona a la que iba a querer por siempre, sin importar lo que ocurriera y se lo dije. Sentía que era el amor de mi vida y nuestras discusiones pasaron a un segundo plano. “Todas las parejas las tienen”, me decía.

Facebook Twitter Linkedin

Nunca le entregué el anillo Foto: iStock

Un mes antes de que anunciaran la pandemia en marzo de 2020, viajamos a San Andrés. Como tuvimos una gran discusión un día antes, decidí gastar mis ahorros durante el paseo. Ella nunca lo supo, pero entre mis cosas llevaba un anillo de compromiso, que, por nervios, nunca fui capaz de entregarle y, tal vez, fue lo mejor para los dos.

(Siga leyendo: 'pagué un viaje muy caro para que mi pareja se acostara con otra')

Luego, terminamos por una semana porque no nos entendíamos. Volvimos y terminamos dos veces, hasta que empezaron las restricciones por COVID-19. Durante una reunión de trabajo, coincidimos, hablamos y volvimos inmediatamente. La relación funcionó bien por un tiempo. La pasión estaba todos los días, ella era muy cariñosa, me consentía, yo a ella, y hacíamos planes en casa. Sin embargo, la pandemia nos desgastó, el encierro empezó a pasar factura.

Nuestro empleo era presencial a pesar de las restricciones. No nos veíamos allí, pero sí en casa todos los días. Cambiaron muchas cosas. Su temperamento fuerte volvió y empecé a temerle cuando en nuestras conversaciones decía algo imprudente. En un inicio, esto generaba malentendidos, luego, discusiones más fuertes y, al final, gritos. Ella controlaba todo lo que yo hacía o decía. Sentía que debía pensar cada una de mis acciones en función de ella.

No era feliz. Entré en una fuerte depresión en la que me sentía muy pequeño, insuficiente para ella, pues todo lo que era y hacía estaba mal. La pasión se borró de mi cuerpo y de mi mente a pesar de que a diario dormía con una mujer hermosa. Ella lo notaba y me preguntaba al respecto. Yo, sin embargo, no decía nada o sacaba cualquier excusa para mi comportamiento.

Un día, al final de ese primer año de pandemia, tuvimos otra gran discusión, con gritos, palabras hirientes por ambas partes y terminamos. Sinceramente, descansé de la pelea diaria, de fingir, de actuar con miedo a que cualquier cosa que yo hiciera o dijera se convirtiera en un campo de batalla. Una semana después, volvimos a hablar, le llevé sus cosas a su casa y le dije firmemente que no quería continuar con lo nuestro. Los dos lloramos mucho, la decisión estaba tomada.

(Lea también: 'Me casé con una mujer que no me amaba, el matrimonio duró unas semanas')

Sabiendo que había hecho las cosas bien, tuve un duelo doloroso, pero liberador. Algunas restricciones del virus habían disminuido, volví a encontrarme con mis amigos, me tomé mi tiempo para pensar, leer, estar tranquilo por mi cuenta. Ella intentó aparecer un par de veces, pero yo no quería regresar a algo que me estaba haciendo daño a pesar del amor y el cariño que había en mi corazón.

Estaba en una de mis mejores épocas como ser humano. Me sentía muy feliz y, sobre todo, tranquilo, pero tanta felicidad se iba a derrumbar de una forma estrepitosa. Recibí un mensaje de su parte en el que me pedía que la persona con la que supuestamente estaba saliendo dejara de escribirle mensajes. Lo curioso es que yo no estaba en ninguna relación. Fui a comer con mis amigas de la universidad, pero en plan de amigos, incluso con sus novios. Ella insistió, mostrando un mensaje, escrito con varios errores de ortografía, en el que alguien le decía que yo la había dejado por alguien más.

Aún más extrañado la busqué para aclarar ese asunto. Estaba iracunda y apenas pudimos hablar. Con lo que sabía de mi pasado, mis temores e inseguridades, empezó a decir palabras que se sentían como dagas envenenadas y abrió todas las heridas que yo con un esfuerzo – de una vida entera – había tratado sanar.

Facebook Twitter Linkedin

Me sentía insuficiente, deprimido. Foto: iStock

Puedo decir que esa mujer a la que amé me destruyó el autoestima a un nivel que hoy me duele. Luego de ello y de muchas horas de hablar entre lágrimas, me dijo que me perdonaba, que me creía, pero que yo había actuado mal.

Por lo que yo, vacío por dentro, accedí nuevamente a hablar. Nada fue igual, me dolía, no tenía paciencia, me sentía insuficiente, deprimido; lo que sumado a su temperamento hizo que conversar no fuera una buena idea. Los momentos agradables se redujeron al mínimo, mi sonrisa era una máscara que tapaba dolor y rencor.

Después de una serie de peleas, gritos de ambas partes y lágrimas, dije: “ya me cansé de vivir así, no soy tan valiente para quitarme la vida y solo me veo a tu lado. Aceptaré todo lo que quieras. Mejor a renunciar a lo que queda de mí, que ya no es mucho, para dejar de sufrir”.

A esta historia le falta un capítulo, llegó una pérdida importante, mi mamá falleció luego de una triste enfermedad. Llegué a creer que no podría sufrir más y otra vez me equivocaba. La muerte me demostró que había tocado el fondo del pozo, sumido en soledad, sin ganas de vivir, al punto de no querer ir a trabajar. Lo único que quedaba era entrar en modo automático para no despertar sospechas en mi familia. Así que concluí que al sentir dolor, tal vez, podría estar nuevamente feliz.

Puedes estar tranquila de que todos tus secretos están a salvo conmigo FACEBOOK

TWITTER

Esto me abrió los ojos, me mostró que aún estaba vivo. Una noche, compré un vuelo a Cali para la mañana siguiente y desaparecí. Ella me buscó por todos los medios hasta que le contesté el teléfono, discutimos, y minutos después escribió un mensaje de WhatsApp diciendo que se daba por vencida. Yo estuve de acuerdo, no había nada más a qué trabajarle. Esto estaba roto.

(También le podría interesar: 'Una historia de desamor: así fue como me robaron el corazón para usarme')

Tardé en perdonarme por lo que hice, por lo que dejé que me hicieran y por el daño que le causé al darle esperanzas sobre algo roto. Traté de perdonarla por romperme en diez mil pedazos, así no fuera un sentimiento sincero. Antes, dije que ella es alguien a quien iba a querer por siempre, hoy estoy seguro de ello: tiene un lugar en mi corazón donde solo he guardado amor y respeto a nuestros momentos juntos. Dejé ir la ira que me enfermaba al verla, puse a un lado el rencor que causó cuando me rompió con sevicia.

Si lees esto, quiero que sepas que te recuerdo como una mujer a la que amé y que me amó; una mujer alegre, tierna, comprometida, de charla amena y risa fácil. Puedes estar tranquila de que todos tus secretos están a salvo conmigo, me los confiaste y seré guardián de ellos hasta que me muera.

Si necesita ayuda, comuníquese a:

LÍNEA NACIONAL DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA:

• Marcar de forma gratuita (desde un teléfono celular o fijo) el número 192.

LÍNEA 106 "El poder de ser escuchado"

• Chat por WhatsApp: 3007548933

• Marcar de forma gratuita (desde un teléfono celular o fijo en Bogotá) el número 106.

• Escribir un correo electrónico al email: linea106@saludcapital.gov.co

• Redes sociales Fan Page Facebook/linea106 o Ask: Linea106.

¿Tiene una historia de amor curiosa o poco común? Nos interesa conocerla y publicarla en #MensajeDirecto. Escríbala y envíela a los correos mararb@eltiempo.com y niccor@eltiempo.com y lo contactaremos. Debe tener un mínimo de extensión de dos hojas y un máximo de cuatro hojas.