El pasado sábado 4 de junio la exconcejal y excandidata al Senado Sara Castellanos vivió un día de terror: encontró a su pequeña Zara Esther, de apenas 15 meses de edad, flotando inerte en la piscina de su casa.



Pese a la terrible situación, dice Castellanos, un milagro de Dios hizo que la pequeña bebé reaccionara y volviera a la vida. La exconcejal narró esta experiencia en sus redes sociales en donde además contó que los médicos aún no se explican desde la ciencia cómo fue esto posible y que hoy la pequeña esté en perfectas condiciones sin secuela alguna del suceso. Shakira y Piqué: lo que más buscan los curiosos sobre la expareja en Google

"Era para que hoy estuviera planeando su funeral", dijo en su Instagram Sara Castellanos. Y no era para menos. "La encontramos flotando ahogada sin vida en la piscina", reveló en una entrevista con Semana.



Según Castellanos, su esposo "con calma tomó a la niña y comenzó a aplicar técnicas de reanimación" en ella mientras llegaba la ambulancia para transportarles hasta un centro médico. "La niña no tenía vida, su color, todo lo indicaba". En las maniobras de reanimación la niña expulsa un poco de agua y de comida, pero "en el carro íbamos con ella sin vida" hacia la clínica más cercana.



Sara Castellanos decidió llamar a sus padres, pastores cristianos, y allí, dice ella, ocurrió el milagro.

"Una oración de resurrección la salvó"

"En el carro mi esposo estaba con la niña sin vida, yo llamo a mis padres y les pido con angustia que clamen por resurrección, y en el transcurso a la clínica el color le empieza a cambiar el color, a volverle la vida, seguimos orando, y ella empieza a hacer sonidos, y empieza a llorar con mucha fuerza. Mi hija estaba muerta y Dios hizo un milagro, no hay razón humana para entender lo que pasó", explicó en entrevista con Semana.



Adicional a ello, los médicos se mostraron sorprendidos porque pese al tiempo que duró sin vida, la niña no presenta ninguna secuela. "El neuropediatra vino a conocer a la 'bebé milagro', pues no existe respuesta científica a este milagro", dijo Castellanos. "No hay explicación dicen los médicos. Para su edad, ella habría muerto o tenido muerte cerebral, pero no tiene nada