La canción inició como un meme local y ahora es un éxito a nivel mundial gracias a las redes sociales. 'Mi Bebito Fiu Fiu' atribuida inicialmente al peruano 'Tito' Silva está causando furor en internet pero ahora por la aparición de Mariel Vicenz, tiktoker argentina, quien se atribuye la autoría de la canción.



La protagonista del video que se hizo viral en TikTok es una argentina muy activa en las redes sociales en China, ella apareció en cuenta diciendo: “Nunca pensé que tendría que hacer un video así, pero, debido a que me robaron una canción que es ‘Mi bebito fiu fiu’".



Además, decidió hacer una demostración e interpretó el tema, “ les vengo a mostrar que soy yo la cantante (... ) Les voy a cantar mi canción para que vean y me crean”, indicó en su cuenta de TikTok.

Luego dijo que esperaba se hiciera justicia pues, “yo la estoy pasando medio mal. Era mi canción, ya sé que es medio bizarro y todo lo que digan, pero yo quería generar ese impacto. Que se haga justicia”, concluyó con total seriedad.



¿Qué respondió 'Tito' Silva?

A través de un video compartido en redes sociales, el artista peruano explicó que no está enfrentando alguna demanda por su parodia, pero decidió borrar el contenido de todas sus plataformas digitales. Incluyendo el video que grabó junto a Tefi C.



“Les voy a explicar lo que ha sucedido, primero que todo tranquilidad, por favor. Nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, digamos que esto no va por un tema de derecho de autor”, expresó al inicio de su video.

“Ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia, evidentemente, con un contexto político peruano. Yo lo comprendo, lo entiendo y lo comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas y yo también he decidido retirarlo de mis redes sociales”, agregó.

