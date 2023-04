Mhoni Vidente es una de las astrólogas más famosas de habla hispana por sus predicciones relacionadas con asuntos políticos, religiosos, fenómenos naturales, entre otros.



La también pitonisa, en un video de YouTube, reveló unas catastróficas predicciones que podrían llegar a suceder este año o en los siguientes.

¿Qué volcán hará erupción este año?

A comienzos de este año, la vidente le advirtió a las personas de México, especialmente en quienes habitan en Puebla, Morelos, que en el 2023 el volcán Popocatépetl haría una gran erupción y que después de eso vendrían varios sismos. La cubana predijo que esto podría suceder en los meses de febrero, mayo, septiembre o diciembre.



Además, afirmó que los terremotos podrían ser de magnitud 8.3. Pero dio tranquilidad a sus seguidores, pues comentó que estos no iban a causar grandes problemas. Así mismo, reveló que la erupción del volcán no tendría grandes repercusiones.



(No deje de leer: Mhoni Vidente y su sorprendente acierto sobre la muerte de Julián Figueroa).

Igualmente, en su lectura para el medio ‘El Heraldo’, aseguró que el volcán ha estado muy activo y que cuando haga erupción el estruendo llegará hasta el CDMX. Este gran sonido se deberá a que el volcán Popocatépetl lleva más de 100 años sin hacer erupción.



Hasta el momento, la cubana no ha dado ninguna fecha exacta para este fenómeno, pero le pidió a los ciudadanos que tuvieran mucha precaución cuando el volcán empiece a dar signos de que algo no está bien.

¿Cuándo llegará el apocalipsis?

En su canal de YouTube reveló el año en el que la Tierra se extinguirá y cuando llegue esa fecha ya no habrá vuelta atrás y se verá algo inimaginable que acabe con la tierra.



“El año en que el mundo se va a terminar es en el 3313, es cuando el Sol se come a la Tierra. Por eso creo que serán los extraterrestres o la gente que viene de otra dimensión”, comentó.



(Lea también: Mhoni Vidente habría pronosticado la muerte del actor Andrés García: ¿qué dijo?).



Sin embargo, antes de que esto suceda, el mundo podría vivir unos sucesos que marcarán la historia de la humanidad como en el año 2031, pues de acuerdo con su predicción, “se espera un colapso en las energías, el clima y las pandemias".

Por otro lado, la cubana contó que seres que no viven en nuestro planeta se podrán llegar a presentar en este plano “somos nosotros mismos abriendo la Puerta del tiempo”. Eso quiere decir que el ‘yo’ del futuro de cada persona ya sabe que en 3313 no habrá un mañana y por eso viajarán en el tiempo: “Encontramos la puerta del tiempo y regresamos”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

