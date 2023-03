Mhoni Vidente se ha vuelto viral en redes sociales por sus muchas predicciones, pues algunas de ellas se han vuelto realidad. Recientemente, comentó que un artista que muchas personas creen que está muerto en realidad estaría vivo.

Se trata de la estrella mexicana Juan Gabriel, quien murió el 28 de agosto de 2016 a sus 66 años en Santa Mónica, California, por un infarto agudo de miocardio. Dos días antes, el cantautor había realizado su última presentación, en Los Ángeles, una de las paradas de su tour, México es todo.



Meses después de su muerte, su exmánager, Joaquín Muñoz, creó el rumor de que el ‘Divo de Juárez’ había fingido su muerte. Sin embargo, en ese entonces, nadie lo tomo en serio. Pero ahora, este rumor ha vuelto a tomar fuerza luego que Mhoni comentará que soñó con él.



(Lea también: Georgina Rodríguez es dueña del bolso más caro del mundo).



“Me van a decir loca, me van a decir de todo, pero mentirosa jamás, pero soñé a Juan Gabriel hace dos días, y lo vi muy claro en el sueño, por eso sale la carta de la templanza y se manifestaba muy real en el sueño. Yo tuve la fortuna de conocerlo en el 2015, allá en Santa Mónica, California. Me dijo, ‘Mhoni, no estoy muerto, yo sigo vivo, por favor, ayúdame, dile a la gente que sigo vivo, que necesito hacer algo’”, contó la vidente.

Asimismo, dio detalles de cómo era el aspecto físico del ídolo mexicano, a quien vio luciendo muy joven e intentaba acercarse a ella. “En eso que yo lo quiero pescar de la mano a Juan Gabriel para poderlo estirar, siento que su mano con la mía se deshace y no lo puedo pescar, y veo como él se va hacia atrás y quiere gritarme algo, con una desesperación total”, afirmó.



(No deje de leer: Daniela Álvarez fue condecorada por el Congreso de Colombia).



Este sueño dejó bastante inquieta a la cubana, y afirmo que este mensaje podría ser del más allá o de este plano terrenal. “Hay algo raro atrás del personaje de Juan Gabriel, atrás de la persona de Alberto Aguilera, algo está pasando atrás de él, tengo que estudiarlo bien, tengo que saber si realmente está vivo o no, cuál es su desesperación en el sueño o qué está tratando de decir para que la gente esté al pendiente de eso”, comentó.



En el programa de televisión del 'Heraldo', Mhoni también le recordó a sus seguidores una predicción que ella había hecho en el año en que murió Juan Gabriel “Soy la persona que dijo, ‘veo a un personaje que va a morir de un infarto’, y que eso lo dije en el 2016, yo estaba en Santa Mónica California, grabando”, concluyó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

