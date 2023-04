Mhoni Vidente es una de las pitonisas más reconocidas de la actualidad. Sus visiones han cautivado la intriga de miles de internautas que siguen sus blogs sobre santería y cosmología a través de las redes sociales, donde ya cuenta con una comunidad que alcanza los 2,4 millones de suscriptores en YouTube y más de 1,6 millones de seguidores en Instagram.



Recientemente, la cubana sorprendió a sus fanáticos por haber pronosticado la muerte de varios artistas. Dos de ellos, según se escucha en sus predicciones, perdieron la vida de manera sorpresiva: Andrés García y Julián Figueroa.



Por tal motivo, se encuentra bajo la lupa de todos por sus aciertos, reales o no, que han dejado boquiabiertos hasta a los más incrédulos. Es por ello que muchos se han puesto a la tarea de buscar consejos que haya dado la vidente para mejorar su vida espiritual, económica y amorosa.



Pues bien, en uno de sus tantos registros audiovisuales, la mujer, de 45 años, dio algunos tips para reavivar el amor de pareja y mantener las relaciones amorosas estables, sanas y duraderas.



El ritual de las semillas, según Mhoni Vidente, le ayudará a tener prosperidad económica. Foto: YouTube: Canal oficial Mhoni Vidente

Ritual para mantener el amor



“Si te falta amor, si sientes que tu pareja se está alejando de ti o si no ha llegado la persona indicada en tu vida, este ritual es para ti, es muy efectivo, no se queden solos o solas”, expresó la pitonisa.



Lo primero que recomienda es tener un vaso de vidrio lleno de agua, preferiblemente que sea transparente, una vela roja, algún licor, perfume, canela en polvo, azúcar, una manzana y un autorretrato pequeño o mediano.



Lo primero que debe hacer, es marcar la fruta con su nombre y escribir la palabra amor tres veces para luego aplicar la fragancia o perfume que más use. Esto con el fin de pasarse la manzana de pies a cabeza rezando un padre nuestro o un ave maría para que sus peticiones sean escuchadas.



Aquí puede apreciar el ritual completo.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

