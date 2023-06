Mhoni Vidente se ha vuelto uno de los referentes más importantes a la hora predecir las situaciones que pasaran en un futuro, pues en las lecturas que ha hecho en los últimos años, le ha atinado a sucesos lamentables como terremotos y la muerte de varios famosos.



En las últimas horas, la astróloga en un video de YouTube comentó algunas situaciones que irían a pasar en este mes de junio. Según ella, este sería el mes del diablo, asimismo, comentó que este periodo tendrá una energía oscura relacionada con todo lo diabólico y hay un día en específico que será el más peligroso de todos.

Este será el próximo martes 6 de junio, pues según la Vidente, ese día los demonios estarán haciendo de las suyas y harán que cosas malignas sucedan. En ese sentido, la astróloga recomienda que las personas no salgan de sus casa ese día, que se pongan agua bendita en la frente y le recen al Dios en el que crean, pues solo de esa forma no les sucederá algo negativo.



Sin embargo, todo lo que tiene este mes no es malo, pues junio será excelente para todo lo que tenga que ver con las parejas. Según la vidente cubana, esto tiene un explicación astrológica y es la alineación de Tierra, la Luna y el planeta Venus que se dará el próximo martes 13 de junio.



(No deje de leer: ¿Embarazada? La inquietante predicción de Mhoni Vidente sobre Shakira y Lewis Hamilton).



Esto le permitirá a las personas conocer nuevos amores, establecer más conexiones pasionales con la pareja que ya se tiene, e incluso, se pueden concretar compromisos. Esto hará que se presenten varias propuestas de matrimonio y por ende bodas. Sin embargo, sus predicciones de relaciones no terminaron ahí, pues comentó que también se vendrían varios embarazos.

Por otro lado, en su video, también habló de uno de los torneos más vistos en el mundo, la final de la Champions League. “La carta del triunfo la tiene el Manchester City, contra el equipo del Inter de Milán, un italiano y otro inglés, pero se visualiza que el ganador será el Manchester City con diferencias de 4 a 1 o 4 a 0″, aseguró la Vidente.



Asimismo, se refirió al automovilismo y en sus predicciones al competidor de la ‘Fórmula 1’ Sergio ‘Checho’ Pérez le estarían haciendo brujería o que le habrían hecho “mal de ojo” y esto lo habría hecho una persona muy cercana a su equipo. Mhoni Vidente también se refirió al boxeador profesional, Canelo Pérez, y comentó que le vaticina mucho trabajo político y hasta un hijo fuera de su matrimonio, lo que desencadenaría una ruptura amorosa.



Para finalizar, la cubana se refirió al cambio climático y afirmó que las sequías y los golpes de calor son los que causaran diferentes tragedias que van a suceder. Habrá una tormenta solar tan fuerte que dañará los satélites causando problemas en la comunicación.



(Le puede interesar: Mhoni Vidente, firme en su predicción: ‘Clara Chía está embarazada de Gerard Piqué’).

Así que invitó a las personas a cuidar el medio ambiente, pues la humanidad ha llegado a un punto de no retorno. Por último, predijo un accidente aéreo con tripulantes y viajeros que hacen parte de un gobierno importante de América Latina. También advirtió que habrá matanzas en supermercados, cines y otros lugares, pero no especificó en que país sucederán.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

'La espada de Damocles': ¿de dónde viene esta expresión tan usada?

Maluma y su sorprendente cambio físico por nuevo disco Don Juan: 'más fuerte que ayer'

Hombre se desnudó en la Basílica de San Pedro, como protesta por la guerra en Ucrania