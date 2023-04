La pitonisa Mhoni Vidente ha despertado mucho interés últimamente, pues sus predicciones sobre el futuro se han vuelto realidad. En ese sentido, varias personas se han interesado en saber qué es lo que dice esta mujer.

Durante su lectura del 19 de abril con el diario ‘Heraldo’ de México, la astróloga aseguró que la fuga en el Océano Pacífico confirma la llegada de un sismo. La vidente, de 46 años, afirmó que el terremoto tendrá lugar durante el mes de mayo de este 2023.



En diferentes ocasiones, la cubana ha mencionado que este año va a tener varios fenómenos naturales y por esa razón van a suceder varios sismos y los volcanes en diferentes partes del mundo han estado más activos.



#ATENCION : Fuga en el fondo del océano Pacífico podría ser el aviso de un terremoto destructivo.

Un líquido caliente está brotando justo en una área donde convergen 2 placas tectónicas. "Es algo que nunca había visto", dice uno de los investigadores de la Universidad de… pic.twitter.com/6YCISOmG9v — CENTRO Digital (@radiocentroec) April 19, 2023

La fuga del Océano Pacífico



La fuga del Océano Pacífico se dio a conocer a inicios de este mes de abril y curiosamente durante estos días se ha dado a conocer una actividad sísmica anormal en diferentes países del mundo.



Sin embargo, Mhoni Vidente aseguró que con el descubrimiento de la fuga se vendría un fuerte sismo. Asimismo, señaló que esto podría ocurrir en los meses de mayo, septiembre, noviembre.



Pero detalló que lo más posible es que ocurra en mayo y que tendría una categoría similar al terremoto que ocurrió en el mes de septiembre en México del 2017. Asimismo, aclaró que sismo más fuerte no será en América, sino en Asia, específicamente en Japón, y será de 9 grados.



En cambio, en México será de una magnitud 7.3: “son fuertes, pero no veo nada grave, puro susto”, comentó. “Tijuana, Mexicali, saliendo desde Michoacán u Oaxaca. 7.3 o 7.7″, detalló Mhoni Vidente.



Finalmente, comentó que esto no es para que las personas tengan miedo, sino para qué estén a la expectativa y tomen precauciones.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

